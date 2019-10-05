Защита шамана Габышева приготовила ответный ход 5.10.2019, 15:06

В Якутск отправляются независимые эксперты.

Четыре независимых эксперта в области психологии и психиатрии прибудут вечером в субботу, 5 октября, из Москвы и Владивостока в Якутск, чтобы обследовать находящегося там под подпиской о невыезде шамана Александра Габышева. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил dw.com по телефону координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей Габышеву адвокатов для защиты по делу об экстремизме, Алексей Прянишников.

Как рассказал Прянишников, в четверг, 3 октября, следствие сообщило адвокатам Габышева результаты амбулаторного психолого-психиатрического обследования, которое было "оперативно" проведено в тот же день в присутствии следователя ФСБ, когда шамана доставили в психиатрический диспансер Якутска (20 сентября). Согласно этой экспертизе, Габышев был признан "невменяемым".

По словам Прянишникова, лично ознакомиться с заключением экспертизы правозащитникам позволили только спустя два дня, в субботу, 5 октября. При этом следователь прямо сказал адвокатам, что не позволит им снять фотокопию документа, поскольку они "все тут же публикуют" в СМИ. "При этом, если есть согласие подзащитного, закон не запрещает публиковать данные о его здоровье", - подчеркнул Прянишников.

Следствие не дает адвокатам Габышева копию экспертизы

По его словам, только на основании официальной медицинской экспертизы адвокаты Александра Габышева имеют право заказать повторную экспертизу у независимых экспертов. "Получение от следствия официального медицинского заключения, касающегося нашего подзащитного, - наше право в рамках состязательного процесса, - подчеркивает Прянишников. - Без фотокопии заключения приходится играть в испорченный телефон: адвокаты читают результаты обследования, а потом пересказывают их независимым экспертам".

По результатам амбулаторной экспертизы, Габышев как в настоящий момент, так и ранее, "не отдавал себе отчета в своих действиях", - цитирует Прянишников выдержки из документа.

По словам имеющего юридическое образование Прянишникова, он не раз сталкивался с людьми, находящимися в пограничном состоянии, однако Александр Габышев, с которым он в последний раз лично общался в конце сентября, "абсолютно не производит на него впечатления невменяемого человека". Это же, по словам правозащитника, подтверждают и многочисленные российские и иностранные журналисты, регулярно общающиеся с шаманом.

Планы по изоляции шамана в психдиспансере

Тот факт, что следствие опирается на выводы амбулаторной "экспресс-экспертизы", не соглашаясь на проведение более основательного обследования, не может не вызывать подозрений, полагает Прянишников. "Обычно амбулаторная экспертиза делается в условиях, когда на проведение стационарного обследования не хватает времени или под рукой нет необходимого оборудования", - указывает он. Учитывая, что следствие отказывается выдавать адвокатам на руки заключение, можно предположить, что государственная психиатрия и следствие в данной ситуации - это "единая система, единый организм", говорит правозащитник.

По мнению Прянишникова, закрыть шамана в СИЗО следствию не позволил огромный общественный резонанс, который вызвало его дело. "Именно поэтому его решили изолировать с помощью психдиспансера", - предполагает правозащитник.

Ходатайство об ознакомлении с материалами следствия защита подала еще 23 сентября. Однако уже на следующий день пришло постановление об отказе, подписанное начальником следственного отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия), подполковником К.В. Брусениным. Именно он, по данным правозащитников, ранее подписал постановление о начале уголовного дела против шамана Габышева.

Пикет в поддержку Габышева в Якутске

В настоящий момент Габышев находится у своей сестры в Якутске. По словам Прянишникова, результаты независимой психолого-психиатрической экспертизы должны быть готовы через 7-10 дней.

Тем временем утром в субботу, 5 октября, на площади Ленина в Якутске прошел массовый пикет в поддержку шамана. Его официально озвученной темой было требование о неукоснительном соблюдении прав Габышева, гарантированных ему второй статьей Конституции России ("Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства". - Ред.).

По данным пресс-службы МВД Якутии, в согласованной акции в поддержку шамана приняли участие 45 человек. СМИ сообщают о 60 участниках.