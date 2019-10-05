Как в 1991 году оршанцы железную дорогу перекрывали 5.10.2019, 19:52

Именно так люди протестовали против снижения уровня жизни.

5 октября исполнилось три года со дня смерти общественного деятеля из Орши - Александра Шутова. К этой годовщине появился очень интересный рассказ Александра Шутова о блокаде железной дороги в Орше в 1991 году, сообщает «Радыё Рацыя».

Такая форма протеста родилась стихийно на митинге 24 апреля 1991 года против снижения уровня жизни и безудержного роста цен. 25 апреля железная дорога была перекрыта, 26 апреля блокада снята.