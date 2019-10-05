закрыть
5 октября 2019, суббота, 20:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как в 1991 году оршанцы железную дорогу перекрывали

  • 5.10.2019, 19:52
Как в 1991 году оршанцы железную дорогу перекрывали

Именно так люди протестовали против снижения уровня жизни.

5 октября исполнилось три года со дня смерти общественного деятеля из Орши - Александра Шутова. К этой годовщине появился очень интересный рассказ Александра Шутова о блокаде железной дороги в Орше в 1991 году, сообщает «Радыё Рацыя».

Такая форма протеста родилась стихийно на митинге 24 апреля 1991 года против снижения уровня жизни и безудержного роста цен. 25 апреля железная дорога была перекрыта, 26 апреля блокада снята.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип