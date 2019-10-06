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Искусственный интеллект впервые прочтет загадочные свитки из исчезнувшего города

  • 6.10.2019, 9:51
Искусственный интеллект впервые прочтет загадочные свитки из исчезнувшего города
Иллюстрационное фото

Ученые из Кентукки нашли способ расшифровать древние тексты.

Ученые Университета Кентукки нашли способ прочитать тексты на свитках из Геркуланума, которые сохранились, несмотря на извержение Везувия в 79 году нашей эры. Этот способ задействует искусственный интеллект и высокоэнергетическое рентгеновское излучение. Об этом сообщает издание The Guardian (перевод — lenta.ru).

Специалисты изучат два обугленных свитка, принадлежащих коллекции из 1800 древних документов. Остатки библиотеки были обнаружены в 1752 году во время раскопок древнеримского города Геркуланума, который, как и Помпеи, был уничтожен во время вулканической активности. Свитки находились в руинах виллы, которая, как считается, принадлежала свекру Гая Юлия Цезаря.

Попытки развернуть свитки привели к почти полному их разрушению или выцветанию чернил на воздухе. Использование рентгеновских лучей также считалось сомнительным подходом, поскольку в состав чернил входит уголь, который не создает контраста между текстом и бумагой на снимках. В то же время в чернилах имеются следовые количества свинца, однако его слишком мало, чтобы прочитать надписи, используя только данные рентгенографии.

Новый подход заключается в том, что искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки, выявляя незначительные различия (например, изменения в структуре волокон папируса) между участками, где находятся чернила, и пустой бумагой. В настоящее время система проходит обучение на образцах текста, видимого невооруженным глазом. Изучение свитков начнется в ближайшие месяцы.


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