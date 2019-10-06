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Майкл Карпентер: Беларусь — чрезвычайно важный регион в центре Европы

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  • 6.10.2019, 12:30
Майкл Карпентер: Беларусь — чрезвычайно важный регион в центре Европы
Майкл Карпентер

Отношение США к роли нашей страны меняется.

Майкл Карпентер, бывший заместитель ассистента государственного секретаря защиты Соединенных Штатов Америки, в интервью программе «Просвет» на телеканале «Белсат» заявил, что поддержание суверенитета стран, граничащих с Россией, относится к интересам национальной безопасности США и концепции объединенной, свободной и мирной Европы. Также американский эксперт сообщил о сроках возвращения посла США в Беларусь.

- Господин Карпентер, мне очень приятно общаться с вами на Варшавском форуме безопасности.

- Да, я очень рад быть здесь.

- Какое место занимает Беларусь в иностранной политике США? Каково сейчас отношение к официальному Минску?

- Вы задали отличный вопрос. Как раз сейчас роль Беларуси меняется. Раньше было так, что те, кто был ангажирован в иностранную политику – как Государственный департамент, так и независимые аналитические центры, – фактически не замечали ее. Сейчас стране уделяется намного больше внимания, так как ее стали воспринимать как чрезвычайно важный регион в центре Европы, между Россией и государствами НАТО.

Полагаю, что следует отметить потепление отношений и улучшение коммуникации между Минском и Вашингтоном, что мне кажется очень позитивным. Наличие тем, связанных с демократией и правами человека в диалоге, – принципиальная вещь для Вашингтона, но я думаю, что сейчас наши отношения обретут немного больше измерений. Например, мы стали более открыто обсуждать вопросы безопасности, как и экономические аспекты. Это более широкий диалог, и, безусловно, он уже намного более глубокий и интенсивный, чем тот, что был три-четыре года назад.

- А почему появилась такая возможность? Что изменилось?

- Причина номер один – российская агрессия в Украине. Многие из американских экспертов во внешней политике и собственно тех, кто ее определяет, считает, что поддержание суверенитета стран, граничащих с Россией, относится к интересам национальной безопасности США и концепции объединенной, свободной и мирной Европы. А все вопросы о суверенитете Беларуси лежат в основе последних попыток расширить дипломатические отношения.

- Кстати, вспоминая последние события. Знаете ли вы уже, кто будет назначен послом в Беларусь?

- Еще очень рано это обсуждать. На этом этапе не называют никаких имен. Когда я работал в Министерстве обороны, я контролировал процесс аккредитации военных атташе между Вашингтоном и Минском – это было первым шагом в процессе, и, надеюсь, скоро у нас будут послы. Но на этом этапе преждевременно что-то говорить. Надеюсь, через год это произойдет, но еще не сейчас.

- А что будет основным в отношениях, которые сейчас улучшаются?

- Как я уже говорил, все аспекты отношений важны. Более тесные экономические связи – при условии, что Беларусь сможет гарантировать, что инвестиции будут защищены действующими правами на собственность, что бизнес-климат страны будет надежным для иностранных инвестиций, и так далее. Чтобы иностранцы просто начали рассматривать Беларусь как территорию для инвестиций, нужно гарантировать соблюдение прав. Что касается безопасности, есть большой потенциал для расширения нашего сотрудничества. Обучение, курсы – например, в сферах кибербезопасности, охраны границы.

Я думаю, что такое сотрудничество между США и Беларусью было бы естественным. Здесь нет ничего такого, что наши друзья в Москве восприняли бы как провокацию, но эти маленькие шаги помогли бы наладить межличностные отношения между сотрудниками Пентагона и Министерства обороны Беларуси.

И, наконец, вопросы прав человека и демократии – особенно хочу подчеркнуть важность пространства для деятельности гражданского общества.

Мы намерены добиваться абсолютного уважения прав человека и гражданских свобод в качестве первого шага; я думаю, что следующим после этого станет расширение пространства деятельности политической оппозиции, и это произойдет естественным образом. Мне кажется, что развитие нашего диалога в этом направлении позволит нам иметь больше влияния для улучшения состояния гражданского общества и ситуации с правами человека.

Что касается гражданского общества, хочу подчеркнуть, что каждый раз, когда я еду в Беларусь, я очень сильно впечатлен, так как большое количество групп действует в определенных границах, – вы знаете, что многие не идут в политику, так как это может быть опасно. Но тем не менее, они на самом деле делают очень важную работу в рамках своей ответственности, и это большой вклад в развитие Беларуси, в ее движение вперед, так как есть активность общества, и она растет. И это также усиливает суверенитет Беларуси в долгосрочной перспективе.

- Им нужно больше пространства для деятельности.

- Да. Я думаю, что если у США и наших европейских партнеров, таких, как Польша, где мы сейчас находимся, получится больше ангажировать Беларусь, появится больше возможностей для расширения пространства деятельности белорусского гражданского общества. В идеале придет время, когда президент Лукашенко начнет рассматривать гражданское общество как своего союзника в укреплении суверенитета страны. Очевидно, что в политическом плане он не считает оппозицию союзником, а наоборот – противником. Но, надеюсь, что если возникнет больше пространства для проектов, проводимых гражданским обществом, это результатом будет расширение пространства деятельности политической оппозиции.

- Как вы оцениваете возможность сотрудничества в области защиты?

- Белорусские военные координируют свою деятельность с российскими коллегами, многие из белорусских офицеров проходят подготовку в России, поэтому есть определенное совпадение интересов. Но США могут активнее сотрудничать с Беларусью в таких вопросах, как миротворчество, военная медицина, кибербезопасность, безопасность на границе – подобное сотрудничество вряд ли вызовет нарекания. Это не угрожает Москве – мы никогда не стремились к этому, мы в состоянии предложить определенные вещи, которые могут заинтересовать белорусских военных. В свою очередь, мы также можем чему-то научиться от них. Если вспомнить национальные интересы, я считаю, что Беларусь не хочет быть участником конфликта между Востоком и Западом. Полагаю, что это первое, что интересует белорусских военных. Другими словами, они не хотят слишком сильно поддерживать ни одгну, ни другую сторону. Они хотят быть где-то посередине – и в безопасности.

- Вы неоднократно были в Беларуси и встречались с чиновниками. Открыты ли они к изменениям в политике?

- Это хороший вопрос. Я думаю, что это зависит от того, с кем разговариваешь. Политический строй в Беларуси – диктатура, и в государственных чиновников нет желания быть открытыми политически. Давайте будем откровенны – но это реальность. Но если вы посмотрите на тех, кого мы можем назвать правительственной номенклатурой, часть из них хотела бы иметь большую самостоятельность в своей сфере деятельности, и они могут стать кем-то вроде «партнеров» США, которые пытаются помочь им в укреплении такой самостоятельности. Конечно, это не значит, что они открыты для политической оппозиции, я не верю в это. Но если с умом подойти к этому делу, то такое партнерство также может принести пользу.

- Как вы считаете, власти Беларуси могут сделать шаг навстречу Вашингтону? Что следует сделать, чтобы показать, что они имеют политическую волю к сотрудничеству?

- Первое – расширение пространства для гражданского общества. Если они продемонстрируют, что движутся в положительном направлении, это могло бы разблокировать другие возможности – особенно в сфере инвестиций. Предприниматели не любят инвестировать в страны, где существуют диктатура и неопределенность в правилах и процедурах, которые должны были бы гарантировать им возвращение прибыли. Должно быть верховенство права, открытая конкуренция и большая прозрачность – все это принципиально важно. Но если Беларусь хочет привлечь западных инвесторов (я думаю, что хочет) – наличие всех перечисленных факторов создает впечатление, что страна открыта для бизнеса.


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