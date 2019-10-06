Яркие фотографии с минской легальной акции в защиту независимости

Яркие фотографии с минской легальной акции в защиту независимости1
- 6.10.2019, 19:02
Митинг в 16 фото.
Сегодня, 6 октября, «Народная Грамада» в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатов провела в Минске митинг в защиту независимости Беларуси.
Одним из лозунгов акции был: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».
«Радыё Свабода» сделало яркий фоторепортаж с акции:
1. Говорит Николай Статкевич
2. Флаги «Молодого фронта»
3. Открыл митинг кандидат в кандидаты от «Народнай Грамады» Валентин Троцкий
4. Активист «Молодого фронта»
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8. Участники «избирательной кампании» от «Народнай Грамады» собирают свои удостоверения, выданные ЦИК, и поджигают
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11. Кусок портрета Путина
12. Неизвестный мужчина спорит с пикетчиками
13. Выступает политик Павел Северинец
14. Николай Статкевич с единомышленницей
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16.Съемочная группа БТ