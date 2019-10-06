Яркие фотографии с минской легальной акции в защиту независимости 1 6.10.2019, 19:02

Фото: RFL/RL

Митинг в 16 фото.

Сегодня, 6 октября, «Народная Грамада» в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатов провела в Минске митинг в защиту независимости Беларуси.

Одним из лозунгов акции был: «Пока ты спал, Лука Родину продал!».

«Радыё Свабода» сделало яркий фоторепортаж с акции:

1. Говорит Николай Статкевич

Фото: RFL/RL

2. Флаги «Молодого фронта»

Фото: RFL/RL

3. Открыл митинг кандидат в кандидаты от «Народнай Грамады» Валентин Троцкий

Фото: RFL/RL

4. Активист «Молодого фронта»

Фото: RFL/RL

5.

Фото: RFL/RL

6.

Фото: RFL/RL

7.

Фото: RFL/RL

8. Участники «избирательной кампании» от «Народнай Грамады» собирают свои удостоверения, выданные ЦИК, и поджигают

Фото: RFL/RL

9.

Фото: RFL/RL

10.

Фото: RFL/RL

11. Кусок портрета Путина

Фото: RFL/RL

12. Неизвестный мужчина спорит с пикетчиками

Фото: RFL/RL

13. Выступает политик Павел Северинец

Фото: RFL/RL

14. Николай Статкевич с единомышленницей

Фото: RFL/RL

15.

Фото: RFL/RL

16.Съемочная группа БТ