Украинские ветераны заняли позиции в Донбассе перед отводом войск 25 7.10.2019, 8:32

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Андрей Билецкий заявил, что готов защищать украинский поселок Золотово.

Лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий вместе с ветеранами 6 октября прибыл в Золотое Луганской области и заявил о готовности защищать поселок в случае отвода войск. Об этом политик сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале партии, пишет "Гордон".

"Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным "Минском", позорной "формулой Штайнмайера" и преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти и не от политиков. Все будет зависеть от каждого из нас. От тех людей, которые сегодня вышли на вече в Киеве, которые выходят по всем городам Украины от Мукачево до Харькова", – сказал он.

По словам Билецкого, сегодня в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемой "ЛДНР". Это прежде всего жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", – рассказал лидер "Нацкорпуса".

Билецкий отметил, что ветераны, которые в 2014 году взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, останутся в Золотом, "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность – защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли – не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что его никогда не покинем", – заявил Билецкий.

Он выразил уверенность, что, объединившись, украинцы без "политических распрей и предпочтений" смогут остановить "реализацию капитулянтского для Украины сценария".

"Верю, что не будет отвода, а лишь большая украинская победа", – подчеркнул лидер "Нацкорпуса".