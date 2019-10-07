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На территории Мозырского НПЗ столкнулись грузовик и автобус

  • 7.10.2019, 11:15
На территории Мозырского НПЗ столкнулись грузовик и автобус

(обновлено) Один человек погиб, есть раненые.

О происшествии на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе информируют местные паблики. По предварительной информации, спецмашина с прицепом столкнулась с автобусом, который перевозил рабочих. Как минимум один человек погиб, число травмированных уточняется, передает onliner.by

Мозырянка Галина находилась в приемном покое больницы совсем по другому поводу, когда туда начали прибывать травмированные с НПЗ.

- Когда я пришла в приемное, все тихо было, - говорит она. - И буквально через десять минут начали все бегать, каталки готовить. Несколько человек на каталках были, остальные с ранами на голове, у кого-то руки или ноги повреждены...

В МВД дополнили: в 8:35 от оператора 103 поступило сообщение о том, что на территории МНПЗ перевернулся автобус. Предварительно установлено, что служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников, двигался по главной дороге. В салоне находилось 12 пассажиров и водитель.

Грузовой Mercedes двигался по второстепенной дороге и не пропустил автобус. В результате столкновения, последний опрокинулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило. Он погиб.

За медицинской помощью обратились 11 человек. Водители не пострадали.


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