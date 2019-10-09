Новая реальность: белорусский рубль начал двигаться «скачками» 2 9.10.2019, 9:50

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Если нестабильность сохранится, это может вызвать рост спроса на валюту.

На валютном рынке РБ в августе-сентябре традиционно происходят всякие неприятности. В этом году они заключались в повышенной нестабильности курса рубля. Население на этот раз сохранило хладнокровие, но если нестабильность сохранится, это может вызвать рост спроса на валюту, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Год назад сентябрь был довольно беспокойным месяцем – вслед за обвалом курса российского рубля по отношению к доллару в августе подешевел и белорусский рубль. В августе объем продажи валюты резко вырос. Люди тогда продавали валюту, чтобы приобрести импортные товары в магазинах до того, как они подорожают. В сентябре прошлого года жители Беларуси резко сократили объем продажи валюты.

В этом году ничего подобного не произошло, но надо признать, что и курс доллара вел себя по другому: он значительно колебался, тогда как год назад доллар просто подорожал. С середины августа по 4 сентября текущего года курс доллара на БВФБ вырос на 3,7% и достиг 2,1161 рубля за доллар. К 20 сентября он полностью потерял весь прирост, после чего возобновил подъем и 2 октября достиг нового локального максимума в 2,0906 рубля за доллар. Сейчас доллар дешевеет.

Таким образом, рынок в этом году не дал устойчивого сигнала, в каком направлении будет двигаться курс доллара. К тому же, в прошлом году существовал негативный внешний фон в виде обвала курса российского рубля, а в текущем году этого не произошло. На этот раз колебания курса доллара на БВФБ были обусловлены, в основном, внутренними причинами – значительными изменениями стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля. А это, скорее всего, было вызвано сменой маркет-мейкера на бирже: им стал вместо банка Дабрабыт, который является дочерней структурой Нацбанка, Евразийский банк развития.

Продажа валюты сократилась почти в 2 раза

Реакция населения на повышенную волатильность курса в сентябре текущего года оказалось довольно умеренной. Предложение валюты со стороны физических лиц на внутреннем рынке РБ, в отличие от сентября прошлого года, снизилось незначительно. Спрос на валюту тоже сократился, но ненамного.

Как сообщили в Нацбанке, физические лица продали валюты банкам в сентябре на 31,8 млн. долларов меньше, чем в августе, то есть 872,3 млн. долларов. Объем покупки валюты населением сократился на 15,1 млн. долларов и составил 781,2 млн. долларов.

Таким образом, объем чистой продажи валюты физическими лицами в сентябре составил 91,1 млн. долларов против 107,8 млн. долларов в августе текущего года и 6,8 млн. долларов в сентябре прошлого года.

Всего за январь-сентябрь текущего года физические лица продали валюты в чистом выражении на 588,4 млн. долларов, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 082,3 млн. долларов).

Белорусские предприятия в сентябре также не особенно испугались повышенной волатильности курса рубля. Они приобрели валюты больше, чем продали, но всего на 40,6 млн. долларов, что намного меньше, чем год назад, когда данный показатель составлял 184,4 млн. долларов. В целом за январь-сентябрь текущего года субъекты хозяйствования – резиденты РБ реализовали валюты на 519,7 млн. долларов. За аналогичный период прошлого года данный параметр составлял 489,3 млн. долларов.

Стабильно продают валюту на белорусском внутреннем рынке и субъекты хозяйствования – нерезиденты РБ. В сентябре они реализовали валюты в чистом выражении на 46,1 млн. долларов, а за девять месяцев текущего года – на 414,7 млн. долларов (против 355,5 млн. долларов за аналогичный период прошлого года).

Таким образом, предложение валюты со стороны населения и предприятий РБ за девять месяцев текущего года составило около 1,5 млрд. долларов. Значительную часть этой суммы, если не всю, скупил Национальный банк РБ, увеличивший за счет этого золотовалютные резервы страны. В комментарии Нацбанка к изменению золотовалютных резервов за сентябрь отмечено, что он даже в этом месяце приобретал валюту на БВФБ.

С валютными сбережениями население не расстается

Значительные продажи валюты физическими лицами не указывают на снижение привлекательности валютных сбережений у населения, напротив, данные сбережения растут.

Правда, валютные вклады физических лиц в белорусских банках в августе текущего года снизились на 7,7 млн. долларов по сравнению с июлем и составили 7 442,9 млн. долларов. Но это намного меньше, чем год назад, когда они сократились на 53,8 млн. долларов. При этом за восемь месяцев с начала текущего года данные сбережения выросли на 309,8 млн. долларов.

Юридические лица в августе текущего года свои валютные сбережения в банках снизили на 215,4 млн. долларов – до 4 065,4 млн. долларов. Но с начала года их валютные средства увеличились на 87,2 млн. долларов.

В то же время, вложения предприятий и населения в банковские валютные облигации за январь-август сократились на 162,2 млн. долларов – до 801 млн. долларов. То есть, валютные сбережения юридических лиц в виде депозитов и банковских облигаций с начала года все же снизились, но ненамного.

Таким образом, можно считать, что резиденты РБ не продают свои валютные запасы. Конечно, у физических лиц есть еще средства в наличных долларах, о динамике которых ничего неизвестно, но, скорее всего, они меняются так же, как и вклады в банках. То есть, население продает ту валюту, которую зарабатывает – за рубежом, а также на черном рынке в РБ.

По итогам сентября трудно судить, как скажется повышение волатильности курса белорусского рубля на отношении населения и предприятий к валютным сбережениям. Многое зависит от того, как будет вести себя курс в дальнейшем. Скорее всего, популярность валюты вырастет, так как колебания курса вызывают неуверенность, а защитным активом у нас является доллар, а не рубль.

Что касается рублевых вкладов, то их популярность в этом случае, скорее всего, снизится. Правда, в августе текущего года срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях выросли по сравнению с июлем на 126,8 млн. рублей (2,8%) и достигли 4 657 млн. рублей. Прирост оказался намного больше, чем в августе 2018 года, когда он составлял 74,8 млн. рублей. Но увеличение данного параметра вряд ли связано с ростом популярности наших рублей. Скорее всего, это объясняется улучшением ситуации в белорусском сельском хозяйстве по сравнению с прошлым годом, благодаря чему увеличились заработки сельского населения.

Можно отметить, что повышенная волатильность курса рубля создает хорошие условия для спекулятивных операций с валютой. Пока обнаружить какие-то закономерности в динамике курса рубля сложно, но со временем они проявятся, что может позволить спекулянтам увеличить свои доходы.