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Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, победил на Женевском кинофестивале

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  • 11.11.2019, 10:26
Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, победил на Женевском кинофестивале

Также Россия выдвинула его на «Оскар».

Фильм «Дылда» молодого российского режиссера Кантемира Балагова признан лучшим полнометражным фильмом этого года на XXV Международном кинофестивале в Женеве. Всего на киносмотре было представлено 55 работ, пишет журнал «Нож».

«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— отметило жюри фестиваля.

Судьи также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.

Картина рассказывает о судьбе двух участниц Второй мировой войны, которые вернулись в 1945 году в Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь.

В мае «Дылда» получила две награды Каннского фестиваля в рамках программы «Особый взгляд»: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. В июне лента удостоилась Гран-при фестиваля «Зеркало». Россия выдвинула фильм на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».


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