Фильм, вдохновленный книгой Светланы Алексиевич, победил на Женевском кинофестивале 1 11.11.2019, 10:26

Также Россия выдвинула его на «Оскар».

Фильм «Дылда» молодого российского режиссера Кантемира Балагова признан лучшим полнометражным фильмом этого года на XXV Международном кинофестивале в Женеве. Всего на киносмотре было представлено 55 работ, пишет журнал «Нож».

«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— отметило жюри фестиваля.

Судьи также похвалили работу актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной.

Картина рассказывает о судьбе двух участниц Второй мировой войны, которые вернулись в 1945 году в Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь.

В мае «Дылда» получила две награды Каннского фестиваля в рамках программы «Особый взгляд»: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. В июне лента удостоилась Гран-при фестиваля «Зеркало». Россия выдвинула фильм на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».