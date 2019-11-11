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В Беларуси пока будет тепло: местами до +17 градусов

  • 11.11.2019, 14:11
В Беларуси пока будет тепло: местами до +17 градусов

На этой неделе будет на 4−8°С теплее обычного.

На этой неделе погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять периферия антициклона, раскинувшегося над европейской частью России, продолжится поступление теплого воздуха с юга Европы. Сохранится теплая погода с температурным фоном на 4−8°С выше климатической нормы, лишь в ночь на вторник ожидается небольшое понижение температуры. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

12 ноября, во вторник, при повышенном фоне атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −1…+4°С, при прояснениях воздух охладится до −2…−4°С, максимальная температура днем +6…+12°С.

13 ноября, среда, будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны, максимальная температура днем +9…+15°С, по югу до воздух прогреется +17°С. В отдельных районах по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, на остальной территории страны будет преимущественно без осадков. Днем местами ожидается порывистый ветер.

14 ноября, в четверг, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны кратковременные дожди. Ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит от +4°С по востоку до +12°С по западу, максимальная температура днем +6…+13°С, местами до +15°С.

15 ноября, в пятницу, преимущественно по северо-западной половине страны местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по востоку до +10°С по западу Беларуси, максимальная температура днем +5…+12°С, в юго-западных районах до +14°С.

16−17 ноября, в субботу и воскресенье, в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от 0 °C по востоку до +10°С по западу страны, максимальная температура днем +5…+12°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +13…+15°С.


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