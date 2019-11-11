ЕС продлил санкции против режима Мадуро 11.11.2019, 15:06

Фото: Reuters

В Брюсселе подчеркнули, что санкции не причинят вреда страдающему от кризиса народу Венесуэлы.

Евросоюз продлил еще на один год санкции против правительства диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Штрафные меры против 25 должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека и попрании демократии и правовой системы, останутся в силе до 14 ноября 2020 года, постановили министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе в понедельник, 11 ноября, передает DW.

Санкции включают визовые запреты и замораживание имущества. В сообщении Евросоюза отмечаются, что эти меры "призваны содействовать поиску общих демократических решений, которые принесут стабильность" Венесуэле, они являются "гибкими" и могут быть отменены. Штрафные меры согласованы таким образом, чтобы не причинить вреда народу Венесуэлы, который и так вынужден жить в условиях жесточайшего продовольственного дефицита, указывается в документе.

Борьба за власть

В Венесуэле уже многие годы ведется борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией. В январе председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. С тех пор его признали более 50 государств, в том числе США и Германия.

В январе 2018 года Евросоюз впервые ввел санкции против правительства Мадуро. Сам глава Венесуэлы в санкционном списке не значится. С 2017 года в отношении Венесуэлы действует также запрет на поставку вооружений и оборудования, которые могут быть использованы для угнетения народа.