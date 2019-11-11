В Варшаве проходит многотысячный Марш независимости 1 11.11.2019, 18:24

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Фото: PAP/Radek Pietruszka

Польский Марш независимости отмечает свое 10-летие.

Марш Независимости - одно из мероприятий празднования Дня независимости в Варшаве, ставших традиционными за последние годы. В этом году Марш Независимости отмечает свое 10-летие, передает «Радио Польша».

Марш независимости предварялся совместной молитвой на площади Дмовского. После церемонии старта Марша его участники отправились с площади Дмовского по Аллеям Иерусалимским в направлении Национального стадиона, где вечером запланирована музыкально-художественная часть мероприятия.