В Варшаве проходит многотысячный Марш независимости

В Варшаве проходит многотысячный Марш независимости1
- 11.11.2019, 18:24
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Польский Марш независимости отмечает свое 10-летие.
Марш Независимости - одно из мероприятий празднования Дня независимости в Варшаве, ставших традиционными за последние годы. В этом году Марш Независимости отмечает свое 10-летие, передает «Радио Польша».
Марш независимости предварялся совместной молитвой на площади Дмовского. После церемонии старта Марша его участники отправились с площади Дмовского по Аллеям Иерусалимским в направлении Национального стадиона, где вечером запланирована музыкально-художественная часть мероприятия.