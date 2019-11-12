Как в Беларуси за $20 тысяч купить квартиру, которая стоит в два раза дороже 7 12.11.2019, 9:11

4,700

Это не чудо, а факт.

За десять лет выплаты по кредиту у Веры сами собой уменьшились в семь раз: были $ 300, стали – $ 43. Это не чудо, а факт: белорусский рубль постоянно падает по отношению к доллару, поэтому кредиты в национальной валюте также дешевеют относительно международных валют. Журналисты «Белсата» подсчитали, что выгоднее: снимать жилье или приобрести в кредит? И не забыли, что аренда платится в долларах, а кредиты – в рублях.

Если в Минске снимать квартиру в течение двадцати лет за $ 250 в месяц, то придется отдать арендодателю $ 60 000. Можно приобрести жилье в кредит – но в этом случае нужно платить проценты банку.

«Максимальный размер кредита составляет Br 57 000. Размер ежемесячного платежа за все – Br 910, в том числе по основному долгу – Br 258, по процентам – Br 651», – говорит Алина Данюк, просматривая сайт банка.

Алина и Саша живут в съемной квартире. Мечтают о собственной. Заходят на сайт банка. Как вариант – кредит под 13,7 % годовых. Учитывая доход семьи, составляющий Br 1300 в месяц, банк предлагает им взять деньги сроком на 20 лет. Но Br 57 000 рублей, чтобы приобрести квартиру, не хватит – нужно накопить еще как минимум $ 15 000. Да и сумма переплаты за кредит на первый взгляд – космическая.

«Проценты за весь срок пользования кредитом – 84 000. В полтора раза больше, чем сумма кредита», – добавляет Алина Данюк.

Юлиане – 25. Самым разумным решением в своей жизни девушка считает приобретение квартиры в кредит. Она уверена, что крупных цифр в виде процентов за пользование кредитом бояться не надо. Да и вопрос, как насобирать сумму, составляющую разницу стоимости жилья и кредита банку, по мнению девушки, можно решить.

Юлиана с мужем взяли кредит на приобретение жилья в рамках системы строительных сбережений. Если не погружаться в подробности, то смысл такой. В течение пяти лет ежемесячно кладешь на свой счет Br 500. Когда подходит срок кредитования, банк смотрит, сколько денег вы насобирали. К примеру, если Br 30 000 рублей, то даст тебе еще Br 90 000 на приобретение жилья. Срок кредита – 20 лет, проценты – ставка рефинансирования плюс один пункт. Сегодня это 10,5%.

«Когда уменьшается ставка рефинансирования, наш кредит также уменьшается – сумма процентов. Но не надо забывать о таком факте, как инфляция. Деньги, которые мы взяли полгода назад, через пять лет – это будет уже совсем другая сумма в долларовом эквиваленте, как мы все любим переводить», – говорит Юлиана Шульженко, которая приобрела квартиру в кредит.

Если случится, что ставка рефинансирования повысится, например, до 50%, то девушки это практически не коснется. Согласно условиям кредита, максимальная ставка по кредиту в случае роста в Беларуси ставки рефинансирования для нее будет составлять 19% – это средняя цифра, взятая за тот период, когда Юлиана накапливала деньги в банке.

«Давайте представим, что через 10 лет доллар будет стоить хотя бы вдвое больше, то есть – Br 4. У нас все равно останется Br 950 платить за кредит, а может? еще меньше. Br 950 делить на 4 – это будет $ 237. Я не думаю, что через 10 лет двухкомнатную квартиру в Минске можно будет снять за $ 237 долларов», – говорит Юлиана.

Кстати, прежде чем приобрести двухкомнатную квартиру стоимостью выше $ 60 000 с хорошим ремонтом и недалеко от метро, Юлиана с мужем посчитали, сколько придется отдавать за такое жилье, если его снимать. Арендодатели хотят $ 450. Почти столько состовляет ежемесячная выплата кредита.

Мы проанализировали курсы валют за последние 9 лет и выплаты за жилищные кредиты за этот период. Для примера взяли человека, который в 2010 году получил кредит в банке на 20 лет размером Br 114 360 000, что в эквиваленте составляло $ 40 000. На тот момент ежемесячный платеж составлял 860000 недономинированных рублей – 9 лет назад это было $ 300.

Уже через два года, в 2012 г., Br 860 000 стали равными примерно $ 100. В 2014-м – $ 90. Cегодня 860 000 рублей 2010 г. превратились в 86 рублей, или в $ 42.

«Сегодня мой долг составляет $ 2500. В результате – у меня есть однокомнатная квартира», – говорит Вера Житкович, которая за 10 лет почти рассчиталась с банком за кредит.

Получается, что за 9 лет Вера почти выплатила кредит, который брала на 20 лет и который составлял в 2010 году $ 40 000. За это время благодаря нестабильной белорусской экономике первоначальная сумма кредита вместе с процентами в долларовом эквиваленте уменьшилась вдвое. И это безусловно выгоднее, чем жить в съемном жилье. Ведь арендодатели, в отличие от банков, просят рассчитываться с ними не рублями, а долларами.