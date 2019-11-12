закрыть
12 ноября 2019, вторник, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Как в Беларуси за $20 тысяч купить квартиру, которая стоит в два раза дороже

7
  • 12.11.2019, 9:11
  • 4,700
Как в Беларуси за $20 тысяч купить квартиру, которая стоит в два раза дороже

Это не чудо, а факт.

За десять лет выплаты по кредиту у Веры сами собой уменьшились в семь раз: были $ 300, стали – $ 43. Это не чудо, а факт: белорусский рубль постоянно падает по отношению к доллару, поэтому кредиты в национальной валюте также дешевеют относительно международных валют. Журналисты «Белсата» подсчитали, что выгоднее: снимать жилье или приобрести в кредит? И не забыли, что аренда платится в долларах, а кредиты – в рублях.

Если в Минске снимать квартиру в течение двадцати лет за $ 250 в месяц, то придется отдать арендодателю $ 60 000. Можно приобрести жилье в кредит – но в этом случае нужно платить проценты банку.

«Максимальный размер кредита составляет Br 57 000. Размер ежемесячного платежа за все – Br 910, в том числе по основному долгу – Br 258, по процентам – Br 651», – говорит Алина Данюк, просматривая сайт банка.

Алина и Саша живут в съемной квартире. Мечтают о собственной. Заходят на сайт банка. Как вариант – кредит под 13,7 % годовых. Учитывая доход семьи, составляющий Br 1300 в месяц, банк предлагает им взять деньги сроком на 20 лет. Но Br 57 000 рублей, чтобы приобрести квартиру, не хватит – нужно накопить еще как минимум $ 15 000. Да и сумма переплаты за кредит на первый взгляд – космическая.

«Проценты за весь срок пользования кредитом – 84 000. В полтора раза больше, чем сумма кредита», – добавляет Алина Данюк.

Юлиане – 25. Самым разумным решением в своей жизни девушка считает приобретение квартиры в кредит. Она уверена, что крупных цифр в виде процентов за пользование кредитом бояться не надо. Да и вопрос, как насобирать сумму, составляющую разницу стоимости жилья и кредита банку, по мнению девушки, можно решить.

Юлиана с мужем взяли кредит на приобретение жилья в рамках системы строительных сбережений. Если не погружаться в подробности, то смысл такой. В течение пяти лет ежемесячно кладешь на свой счет Br 500. Когда подходит срок кредитования, банк смотрит, сколько денег вы насобирали. К примеру, если Br 30 000 рублей, то даст тебе еще Br 90 000 на приобретение жилья. Срок кредита – 20 лет, проценты – ставка рефинансирования плюс один пункт. Сегодня это 10,5%.

«Когда уменьшается ставка рефинансирования, наш кредит также уменьшается – сумма процентов. Но не надо забывать о таком факте, как инфляция. Деньги, которые мы взяли полгода назад, через пять лет – это будет уже совсем другая сумма в долларовом эквиваленте, как мы все любим переводить», – говорит Юлиана Шульженко, которая приобрела квартиру в кредит.

Если случится, что ставка рефинансирования повысится, например, до 50%, то девушки это практически не коснется. Согласно условиям кредита, максимальная ставка по кредиту в случае роста в Беларуси ставки рефинансирования для нее будет составлять 19% – это средняя цифра, взятая за тот период, когда Юлиана накапливала деньги в банке.

«Давайте представим, что через 10 лет доллар будет стоить хотя бы вдвое больше, то есть – Br 4. У нас все равно останется Br 950 платить за кредит, а может? еще меньше. Br 950 делить на 4 – это будет $ 237. Я не думаю, что через 10 лет двухкомнатную квартиру в Минске можно будет снять за $ 237 долларов», – говорит Юлиана.

Кстати, прежде чем приобрести двухкомнатную квартиру стоимостью выше $ 60 000 с хорошим ремонтом и недалеко от метро, Юлиана с мужем посчитали, сколько придется отдавать за такое жилье, если его снимать. Арендодатели хотят $ 450. Почти столько состовляет ежемесячная выплата кредита.

Мы проанализировали курсы валют за последние 9 лет и выплаты за жилищные кредиты за этот период. Для примера взяли человека, который в 2010 году получил кредит в банке на 20 лет размером Br 114 360 000, что в эквиваленте составляло $ 40 000. На тот момент ежемесячный платеж составлял 860000 недономинированных рублей – 9 лет назад это было $ 300.

Уже через два года, в 2012 г., Br 860 000 стали равными примерно $ 100. В 2014-м – $ 90. Cегодня 860 000 рублей 2010 г. превратились в 86 рублей, или в $ 42.

«Сегодня мой долг составляет $ 2500. В результате – у меня есть однокомнатная квартира», – говорит Вера Житкович, которая за 10 лет почти рассчиталась с банком за кредит.

Получается, что за 9 лет Вера почти выплатила кредит, который брала на 20 лет и который составлял в 2010 году $ 40 000. За это время благодаря нестабильной белорусской экономике первоначальная сумма кредита вместе с процентами в долларовом эквиваленте уменьшилась вдвое. И это безусловно выгоднее, чем жить в съемном жилье. Ведь арендодатели, в отличие от банков, просят рассчитываться с ними не рублями, а долларами.


популярное за неделю

Мнение

Обращение Ирины Халип к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение Ирины Халип к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов
15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA