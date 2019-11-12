Ученые советуют пить молоко вместо воды 1 12.11.2019, 9:21

2,385

Почему?

"Около 1,5 литров жидкости должны ежедневно употреблять взрослые - и при этом выбирать правильный напиток, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru). - (...) Как правило, рекомендуется пить воду, чай или смесь минеральной воды с соками - однако ученые утверждают, что нашли более подходящий источник жидкости, а именно молоко".

"Ежедневно организм теряет большое количество жидкости и плохо накапливает воду, поэтому употребление жидкости имеет такое важное значение. При этом молоко, вероятно, обладает лучшим эффектом в сравнении с водой, выяснили ученые. (...) Хотя вода быстро обеспечивает организм водой, напитки, содержащие небольшое количество натурального сахара, жира и белка, сохраняют воду дольше и поэтому, считают ученые, когда речь идет о сохранении жидкости в организме, лучше выбирать именно их".

"Содержащиеся в молоке сахар (лактоза), белок (протеин) и жир способствуют тому, что жидкость в желудке медленнее попадает в систему кровообращения и, соответственно, медленнее распределяется по организму, однако взамен может дольше сохраняться в организме, поясняет Рональд Моган, автор исследования, профессор медицинского факультета Университета Сент-Эндрюса в Шотландии".

К тому же молоко содержит натрий, действующий, как губка, и задерживающий жидкость в организме. Чтобы насытить организм жидкостью, можно также употреблять продукты питания с высоким содержанием воды, например, дыни и клубнику, овощи, например, огурцы, супы и соки. Однако, пишет Frankfurter Rundschau, молоко и другие калорийные напитки следует употреблять в меру, чтобы не превысить суточную потребность организма в энергии.