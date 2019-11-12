Статус Лукашенко принизили во время встречи в аэропорту Вены 22 12.11.2019, 10:02

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Политики высокого ранга проигнорировали диктатора.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц не встретили Лукашенко в аэропорту Вены, сообщают naviny.by.

У трапа самолета правителя Беларуси встречали министр цифровизации и экономической политики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вёргеттер.