В Крыму обнаружена уникальная подземная пирамида 1 12.11.2019, 10:14

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Иллюстрационное фото

Геологам удалось спуститься в раскоп глубиной 40 метров.

В окрестностях Севастополя обнаружена уникальная подземная пирамида, о чем сообщил геолог Виталий Гох. В Сети опубликованы сделанные экспертом и его соратниками-энтузиастами фото находки, пишет lenta.ua.

Педставителям группы без спецтехники удалось спуститься на глубину порядка 40 метров. Шурф они пробивали, по утверждениям Гоха, посредством саперных лопаток.

После таких громких заявлений на место проведения работ, имевших место еще 1990-х и начале 2000-х годов, прибыли журналисты, охотники за сенсациями и даже представители ряда иностранных телеканалов.

Однако впоследствии всех гостей ожидало разочарование. Несмотря на уверения Виталия Гоха и его соратников, а также их «неопровержимые доказательства», реальной подземной пирамиды в Крыму так никто и не увидел. Живописные рассказы и убедительную аргументацию первооткрывателей, приходилось дорисовывать воображением.