Назарбаев сообщил, что пытается организовать личную встречу Путина и Зеленского 1 12.11.2019, 10:24

Нурсултан Назарбаев

По его словам, президент Украины уже согласился.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на конференции по международной политике в столице страны Нур-Султан заявил, что пытается организовать личную встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters (перевод — gordonua.com).

По его словам, Зеленский уже согласился встретиться один на один и проинформировал об этом президента России.

Назарбаев сказал, что теперь дело за Путиным – согласится он на такую встречу, или нет.

11 июля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Путиным.

Зеленский говорил с Путиным также 7 августа: о нападении боевиков на позиции Объединенных сил возле Павлополя Донецкой области, в результате чего погибло четверо украинских военнослужащих. Зеленский попросил собеседника "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей". Глава Украинского государства также заявил, что нет потребности закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.

Президент Украины 7 сентября провел третий телефонный разговор с Путиным.

Сейчас дипломаты ведут подготовку к саммиту в нормандском формате – встрече глав Украины, РФ, Франции и Германии.