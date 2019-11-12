Скандальное дело о коррупции в школьном питании может получить неожиданное продолжение 2 12.11.2019, 10:27

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Предпосылки для этого вполне есть.

Во вторник, 12 ноября, Минский городской суд рассмотрит в апелляционной инстанции уголовное дело бывшего директора комбината школьного питания Заводского района Минска Марины Морозовой, осужденной к 10 годам лишения свободы, пишет ej.by.

Марина Морозова было одной из 13 обвиняемых по громкому уголовному делу о коррупции в системе школьного питания Минска, которую организовал бывший начальник главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома Сергей Барисевич. В марте Минский областной суд вынес приговор по делу, признав всех обвиняемых виновными в инкриминируемых им деяниях.

Однако к реальным срокам были приговорены только трое: Сергей Борисевич получил 14 лет лишения свободы, Марина Морозова – 10 лет, бывший технолог по питанию ОАО «МТЗ» Светлана Карканица - 5 лет заключения. Из 13 человек апелляционные жалобы подали только трое: Сергей Борисевич, Марина Морозова, и заведующая производством комбината школьного питания Е.Трублина, осужденная на «химию». Все остальные с приговором согласились.

Поскольку Сергей Борисевич фигурирует и по другим коррупционным делам, Мингорсуд рассмотрит в апелляционной инстанции жалобы только Морозовой и Трублиной. Главной интригой разбирательства станет все же жалоба Морозовой.

Согласно выводам следствия, Марина Морозова, с 2010 по 2017 годы, занимая должность директора комбината школьного питания приняла для себя от подчиненных заведующих производством комбината материальные ценности и деньги на общую сумму не менее 39 920 деноминированных рублей и 27 копеек.

Сама обвиняемая не признала себя виновной и заявила, что принимала от подчиненных только подарки на день рождения: конфеты, коньяк, цветы. Ни о каких деньгах и ценных вещах речь никогда не шла.

В своей апелляционной жалобе Марина Морозова указала многие обстоятельства, указывающие, что решение суда первой инстанции никак нельзя объективным. Есть среди них и такие, которые действительно вызывают удивление. Так еще на стадии следствия обвиняемая при помощи родственников собрала деньги и полностью возместила инкриминируемый ей ущерб. Между тем, суд, оценивая степень ее вины, указал, что ущерб погашен лишь частично. Кроме того, обвинение против Марины Морозовой полностью построено только на показаниях свидетелей. При этом абсолютное их большинство (35 из 36) в суде отказались от данных во время следствия показаний и заявили, что оговорили начальницу под давлением следователя. Получается, что приговор Морозовой вынесен на основе показаний только одного свидетеля.

Учитывая тот факт, что должна быть проведена определенная оперативная работа с фиксаций преступных действий обвиняемого, можно ожидать, что апелляционная инстанция Мингорсуда преподнесет следователям еще один сюрприз с очередным оправданием по очередному коррупционному делу. По крайней мере, предпосылки для этого вполне есть.