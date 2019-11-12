Шпилевский заявил, что не «кидал» Глеба на деньги 12.11.2019, 13:16

Скандальная история стала достоянием общественности после интервью белорусского футболиста.

Агент Николай Шпилевский рассказал, куда пропали деньги, неудачно вложенные в совместный с Александром Глебом бизнес, пишет «Трибуна».

– В свое время возле нас [меня и Глеба] крутились негодяи, которые предлагали бизнес. Мы с Сашей вложили деньги. Но озвученные во влоге суммы на процентов 70 преувеличены. Больше от этого злюсь. Мы вложили 1 миллион 200 тысяч в черную икру, но бизнес ляснулся. Что за бизнес? Платили за квоты, то есть за разрешение на продажу черной икры. Человек, Евгений Павлюченко, который взял у нас эти деньги, сейчас находится в заключении в Ростове, в тамошней колонии он сидит уже четвертый год. А заявлять, что лично я забрал все эти деньги, честно говоря, это преступление.

Но этот Савин решил хайпануть. Где это можно сделать? На Шпилевском и Глебе. Если есть какие-то вопросы, наберите Саше. Мы с ним сейчас около часа по телефону разговаривали, он сам от этого всего в шоке. В декабре встретимся с ним в Германии. Наши адвокаты занимаются и будут заниматься возвратом тех денег, которые мы вложили 10 лет назад.

– Вряд ли Александра кто-то тянул за язык и заставлял рассказывать эту историю...

– Это типичный Глеб. Но у меня есть эсэмэс, в которых Саша предупреждал Савина, просил ничего не выпускать в ролике. Это наши с ним дела.

Но в итоге сейчас в мой адрес звучат слова, что я вывел деньги, положил на свои счета. Это просто скандал. В том числе со стороны Саши, и он это прекрасно понимает. Если надо, Глеб всю информацию прокомментирует. Так, как было сказано во влоге, это неправда. Правда одна: конкретно по моей инициативе 1 миллион 200 тысяч евро было вложено в черную икру. А где приплыли два с половиной миллиона? Я просто в шоке, – сказал Шпилевский.