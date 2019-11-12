WSJ: Google запустила секретный проект по сбору личных медицинских данных 1 12.11.2019, 13:30

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План носит название «Соловей».

Компания Google собирает данные о состоянии здоровья миллионов своих пользователей в 21 штате США. Об этом 11 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники (перевод — gordonua.com).

Для этого компания начала сотрудничать с Ascension, одной из крупнейших медицинских организаций страны. Данные собираются в филиалах Ascension для секретного проекта "Nightingale" ("Соловей").

Компания начала работу над ним еще в прошлом году, и его целью является разработка медицинской платформы для Ascension, с помощью которой можно будет создавать индивидуальные планы лечения, назначать тесты и процедуры.

Собираемая информация включают в себя результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации, и составляет полную историю болезни, с именами пациентов и датами рождения. Как отмечает издание, пациенты или врачи не знали о том, что их данные будут собирать.

К данным имеют доступ как минимум 150 сотрудников компании. По версии Google, по соглашению с Ascension компания может получать доступ к идентифицируемым медицинским записям, но с легальными ограничениями.

Проект разрабатывается в рамках подразделения Google Cloud, которое в последнее время работало над сервисами искусственного интеллекта для медицинских компаний.

По данным издания, компания занимается проектом бесплатно, чтобы протестировать платформу, которую сможет в дальнейшем продавать другим медицинским учреждениям, и обучиться на их наборе данных.

Газета также отмечает, со ссылкой на юристов из Mintz, что эта деятельность не противоречит федеральным правилам, в частности – HIPAA, ведь по этому документу больницы и другие учреждения могут делиться данными пациентов со своими бизнес-партнерами без предварительного согласия владельцев данных.