Alibaba установила рекорд распродаж: полмиллиарда покупателей за 24 часа 3 12.11.2019, 14:07

Устроенный кампанией День холостяка прошел с невиданным ажиотажем.

Китайская компания AlibabaGroup Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяка (или День одиноких людей), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше $38,3 млрд (268 млрд юаней). Покупателями стали свыше 500 млн людей со всего мира, сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua).

Ранее сообщалось, что рубеж в $1 млрд продаж был достигнут за минуту и восемь секунд с начала акции.

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг $16,3 млрд (114 млрд юаней), что составило более половины продаж за весь день годом ранее.

11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму $30,7 млрд, что на 27% превысило показатель предыдущего года.

День холостяка Alibaba проводит с 2009 года. Это — крупнейшая онлайн-распродажа в мире.

День холостяка — своеобразный индикатор потребительского спроса в Китае. С учетом того, что темпы роста экономики страны могут опуститься ниже 6%, инвесторы внимательно следят за тем, насколько готовы тратить китайские потребители.