Alibaba установила рекорд распродаж: полмиллиарда покупателей за 24 часа

Alibaba установила рекорд распродаж: полмиллиарда покупателей за 24 часа3
- 12.11.2019, 14:07
Устроенный кампанией День холостяка прошел с невиданным ажиотажем.
Китайская компания AlibabaGroup Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в День холостяка (или День одиноких людей), который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму свыше $38,3 млрд (268 млрд юаней). Покупателями стали свыше 500 млн людей со всего мира, сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua).
Ранее сообщалось, что рубеж в $1 млрд продаж был достигнут за минуту и восемь секунд с начала акции.
Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем продаж на платформах Alibaba достиг $16,3 млрд (114 млрд юаней), что составило более половины продаж за весь день годом ранее.
11 ноября 2018 года были реализованы товары на общую сумму $30,7 млрд, что на 27% превысило показатель предыдущего года.
День холостяка Alibaba проводит с 2009 года. Это — крупнейшая онлайн-распродажа в мире.
День холостяка — своеобразный индикатор потребительского спроса в Китае. С учетом того, что темпы роста экономики страны могут опуститься ниже 6%, инвесторы внимательно следят за тем, насколько готовы тратить китайские потребители.