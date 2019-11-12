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Парламент Каталонии принял резолюцию по самоопределению

  • 12.11.2019, 14:19
Парламент Каталонии принял резолюцию по самоопределению

Это предложение требует политических действий.

Региональный парламент Каталонии принял во вторник резолюцию, выражающую волю к самоопределению, вопреки предупреждению Конституционного суда Испании.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Это предложение требует политических действий, но не имеет юридической силы.

За резолюцию проголосовал 61 депутат регионального парламента.

Каталонские партии, выступающие за независимость, имеют большинство в парламенте.

Испанский суд предупредил, что каталонские законодатели столкнутся с юридическими последствиями, если поддержат предложение, в котором говорится, что парламент выразил "волю к конкретному осуществлению права на самоопределение и реализации воли каталонского народа".


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