Беги, Эво, беги 7 12.11.2019, 15:44

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Эво Моралес

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Так проходит слава.

Вчерашние кумиры падают с постаментов. Эво Моралес, «боливийский Путин», бежал в Мексику. Страна предоставила ему политическое убежище. Из гуманных соображений, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Вот он, — «наш человек» Эво, некогда президент, лидер, а теперь беглец. Сидит с растерянной улыбкой в самолете мексиканских ВВС, благодарно держа перед собой флаг чужой страны. Все в прошлом. Теперь «мексиканец».

Вот что значит не уметь уходить вовремя. Вот результат попытки красть голоса на выборах, бить свой протестующий народ, вести политику на раскол страны.

Будет ли усвоен урок Моралеса на другой стороне планеты? Правителями России?

Вряд ли.

Кто примет их из гуманных соображений? Какая страна пришлет дружественный борт? Чей флаг будут они благодарить? Когда настанет час падения. Беги, Эво, беги.