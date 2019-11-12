Бастующие студенты минского вуза не пошли на компромисс с Минобразования 1 12.11.2019, 23:25

Студенты потребовали встречи с «более уполномоченными лицами».

Два с половиной часа представители Министерства образования убеждали студентов Минского инновационного университета в своей правоте. Они старались успокоить студентов. Но молодые люди пробовали защитить свою альма-матер, передает «Белсат».

На встрече присутствовали два представителя Министерства образования: Сергей Касперович и Рема Герловская. Они подчеркнули, что хотят вести диалог именно со студентами, а не с администрацией. В зале, где проходил круглый стол, мест всем желающим не хватило, пришлось даже доносить кресла. Но студенты жалуются, что не получили ответов на интересующие их вопросы.

«Нужно, чтобы приехали более уполномоченные лица. С кем мы могли бы поговорить по поводу справки, по поводу следующих совместных действий », – говорит Любовь Корсун, студентка 4 курса.

Чиновники предложили три пути разрешения ситуации: подача апелляций на результаты предыдущей комиссии, повторное прохождение аккредитации или перевод студентов в другие вузы без сдачи академической разницы.

«Сегодня, как было озвучено, университет планирует подать апелляцию. Далее будет изучать комиссия, департамент контроля качества. Тогда будет понятно. Шанс всегда есть, но нужно избавиться замечаний», – утверждает Сергей Касперович, представитель Министерства образования, присутствовавший на круглом столе.

Студенты готовы до конца отстаивать свое обучение именно в Минском инновационным университете и переводится в другие университеты не готовы.

«Я не представляю, как это будет происходить. Создадут отдельные группы, для того, чтобы выполнять наш план? Очень много вопросов, и ответов мы так и не получили. Никто, ни я, ни мои одногруппники или однокурсники не собираются переводиться в другие вузы», – эмоционально рассказывает Диана Гордейчик, студентка 4 курса.

6-го ноября стало известно, что Министерство образования не продлило аккредитацию Минскому инновационному университету по пяти главным специальностям, на которых обучается около 1600 студентов. Вчера студенты провели забастовку. Встреча с Министерством образования стало реакцией на этот протест.

«Я говорю исключительно за студентов, будем сейчас обдумывать, что делать, как помочь своему вузу. Что мы можем сделать для вуза, чтобы помочь ему пройти аккредитацию. Как студенты, мы очень в этом заинтересованы», – рассказывает Виктор Колесник, студент 3 курса МИУ.

Сегодня администрация университета подала апелляцию в Министерство образования. Она будет рассматриваться в течение двух недель. От результатов рассмотрения зависит судьба учебного заведения.