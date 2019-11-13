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Белорусский канал поставок угля в Украину стал мелеть

  • 13.11.2019, 9:45
Белорусский канал поставок угля в Украину стал мелеть
Иллюстрационное фото

Почему это произошло?

В Украине сократились поставки угля с приграничных с Беларусью железнодорожных станций на фоне новостей о блокировании поставок Россией, пишут naviny.by.

Украинская железная дорога (АО «Укрзалізниця») опубликовала новые данные о грузовых перевозках товаров по своей территории. Есть информация и об отгрузках каменного угля с железнодорожных станций, которые находятся на самой границе с Беларусью. Эти данные, по сути, свидетельствуют о поставках угля в Украину из Беларуси либо из России через Беларусь.

Так, в октябре этого года из Бережести, Горностаевки, Заболотья, Удрицка и Хоробичей в направлении других украинских станций было отгружено почти 430 тысяч тонн каменного угля. В сентябре поставки с приграничных станций превышали 517 тысяч тонн. За месяц объемы снизились на 17%.


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