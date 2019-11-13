Пять ярких романов про жизнь в утопии: мечты человечества 13.11.2019, 14:30

Порой фантасты обращаются к сценариям светлого будущего.

Мы привыкли к историям о мрачном мире будущего, где человечество задыхается под железной пятой террора или медленно доживает свой век на руинах пост-апокалиптической цивилизации. Но порой фантасты обращаются к сценариям светлого будущего, и история принимает совсем другой оборот, пишет «Популярная механика».

Утопия — жанр фантастической литературы, изображающий будущее с идеальным или близким к тому устройством общества, в котором людям живется очень комфортно. Термин зародился в 1516 году после выхода одноименной книги Томаса Мора, которая повествовала об острове под названием Утопия, где каждый гражданин получал по потребностям и не было частной собственности. Впоследствии множество философов, ученых и писателей выводили собственные идеи «идеального общества будущего», и со временем жанр все явственнее обретал черты фантастики.

В жанре утопии выходят не так уж много книг. Гораздо чаще выходят антиутопии — романы, в которых, напротив, изображается мрачный и подчас тупиковый путь развития цивилизации. Однако в обоих случаях авторы, во многом, выстраивают модели будущего в опоре на собственное прошлое. Возможно, именно поэтому написать по‑настоящему увлекательную и убедительную утопию — более сложная и трудоемкая задача. Тем не менее, время от времени такие книги появляются, и сегодня мы расскажем о 5 утопических романах, которые стоит прочитать.

Стивен Эриксон «Радость, словно нож у сердца»

Стивен Эриксон прежде всего известен, как автор «Малазанской Книги Павших» — знаменитой саги в жанре эпического темного фэнтези. Уже в этом цикле автор продемонстрировал умение убедительно прописывать социальные и политические традиции различных народов и рас. События его научно-фантастического романа «Радость, словно нож у сердца» разворачиваются примерно в наше время. На Землю прибывает триумвират инопланетных цивилизаций, которые решают, что человечество живет неправильно. И непросто неправильно — оно еще и ухудшает состояние всей планеты.

Пришельцы, оставляя людей в неведении, начинают глобальные реформы. Контакт с человечеством они осуществляют исключительно через похищенную канадскую писательницу. Вся промышленность уничтожается, миграции животных восстанавливаются, а люди лишаются возможности наносить друг другу вред.

Книга Эриксона получилась злободневной и актуальной социальной фантастикой, в которой автор стремится показать фальшивую и вредоносную натуру современной человеческой цивилизации, но в то же время дает ей шанс — хотя и не без помощи «извне». И хотя сюжет рассказывает о появлении утопического и справедливого мира, размышления и выводы автора зачастую получаются отнюдь не позитивными.

Артур Кларк «Город и звезды»

Артур Кларк когда-то сказал, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И, пожалуй, его роман «Город и звезды» стал яркой иллюстрацией этого высказывания. В 1956 году фантаст описал город Диаспар, который казался чем-то волшебным. Здесь все подчинено строгим законам, которые соблюдаются уже миллионы лет. Горожанам никогда не бывает скучно, а их умственное развитие в разы превосходит наше. Они размеренно и неторопливо проживают тысячи лет, после чего их сознания отправляются в память суперкомпьютера, а затем вновь перезагружаются в уже готовые взрослые тела.

Спустя более полувека «Город и звезды» не теряет своей актуальности и даже наоборот — описанные в ней вещи вроде оцифровки, искусственного интеллекта и нейроинтерфейса кажутся куда более реалистичными, чем в годы ее выхода, когда появление подобных технологий выглядело совершенно невероятным.

Мир, описанный Кларком, во многом утопичен: никто не страдает, не болеет, не ограничен в саморазвитии и бесчисленных развлечениях. Причем в романе рассказывается и предыстория образования такого города. Только вот главный герой книги чувствует тягу к тому, чтобы вырваться за пределы города-купола, и это порождает виток напряженных и увлекательных событий.

Ким Стэнли Робинсон «У кромки океана»

В юности Ким Стэнли Робинсон видел, как красивую сельскую местность Южной Калифорнии, в которой он рос, сровняли с землей ради будущего мегаполиса. Это событие сильно впечатлило его и сподвигло не раз обратиться к экологической теме в своих книгах. В «Калифорнийской трилогии» писатель представил три самостоятельных романа, в каждом из которых показал различные версии будущее округа Оранж. В том числе и утопический, на страницах романа «У кромки океана».

Книга рассказывает о будущем, в котором человечество очень серьезно заботится о безопасности окружающей среды и Робинсон весьма убедительно показывает общество, которое смогло решить большую часть экологических проблем. Впрочем, даже несмотря на это города заполнены высотными зданиями. И на незастроенном холме, одном из редких уголков природы, планируют возвести медицинский центр. Между защитниками природы и бизнесменами разгорается конфликт.

Марина и Сергей Дяченко «Пандем»

Роман Марины и Сергея Дяченко «Пандем» рассказывает о том, как однажды в наш мир явился некий всесильный организм, именуемым Пандемом. Он лишил человечества ненависти и насилия, излечил болезни, вступил в контакт с каждым, давая мудрые наставления и поддерживая в трудных жизненных ситуациях.

Сюжет романа подается от лица нескольких поколений одной семьи. С помощью такой подачи авторы показывают — или скорее наводят на мысль — что как бы искренне Пандем ни пытался сделать человечество счастливым, он все равно терпит фиаско. Наши пороки заложены глубоко внутри человеческой натуры, отчего даже в идеальных условиях мы все равно остаемся людьми, которые ошибаются, грешат и не всегда поступают по совести.

Таль М. Кляйн «Двойной эффект»

Обычно киберпанк и все, что с ним связано, изображает антиутопическое общество технологического будущего. Начиная от таких предвестников этого течения, как «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» или «Тигр! Тигр!», и заканчивая культовыми представителями киберпанка вроде «Нейроманта» или «Лавины». Однако Таль М. Кляйн сумел создать книгу, которая близка по духу к киберпанку, но при этом будущее, описанное автором близко к утопии.

В XXII веке человечество вовсю использует нанитов, которые способны лечить болезни, выполнять функции связи, охраны, слежки. Также они помогают создавать эффект дополненной реальности, позволяя людям выходить в сеть, не прибегая к компьютеру или телефону. Искусственно выведенные комары очищают воздух, а любая техника — даже пожарные сигнализации или двери — снабжены искусственным интеллектом. Вся еда и вещи создаются на 3D-принтерах, а самым безопасным видом транспорта считается телепортация.

Но это прекрасный фасад, если заглянуть за который, окажется, что будущее в «Двойном эффекте» не столь радужно, как может показаться на первый взгляд. Могущественные корпорации и религиозные фанатики все еще ведут скрытые войны, порой манипулируя обществом. А технология телепортации оказывается не такой уж и безопасной, в чем приходится убедиться главному герою.