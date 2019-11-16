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Россия должна вернуть Украине все украденное имущество

  • Андрей Нофенко
  • 16.11.2019, 18:46
  • 1,662
Россия должна вернуть Украине все украденное имущество

Только из Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря россияне выкачали более трех миллиардов кубометров газа.

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии.

Россияне, а как насчёт того, чтобы вернуть Украине захваченные в 2014-м месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Чёрном и Азовском морях?

На момент аннексии Россией Крыма были потеряны активы на сумму около 14 миллиардов гривен - флот "Черноморнефтегаза", плавсредства, буровые установки, морская транспортная инфраструктура и наземная газотранспортная инфраструктура, существовавшая в Крыму.

Только из Одесского газового месторождения на шельфе Чёрного моря россияне выкачали более трёх миллиардов кубометров газа.

Андрей Нофенко, «Обозреватель»


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