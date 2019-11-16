Россия должна вернуть Украине все украденное имущество Андрей Нофенко

16.11.2019, 18:46

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Только из Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря россияне выкачали более трех миллиардов кубометров газа.

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии.

Россияне, а как насчёт того, чтобы вернуть Украине захваченные в 2014-м месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Чёрном и Азовском морях?

На момент аннексии Россией Крыма были потеряны активы на сумму около 14 миллиардов гривен - флот "Черноморнефтегаза", плавсредства, буровые установки, морская транспортная инфраструктура и наземная газотранспортная инфраструктура, существовавшая в Крыму.

Только из Одесского газового месторождения на шельфе Чёрного моря россияне выкачали более трёх миллиардов кубометров газа.

Андрей Нофенко, «Обозреватель»