Какой будет погода в ближайшие дни 16.11.2019, 19:09

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Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 ноября.

17 ноября погоду Беларуси будет определять западная периферия антициклона. Ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков, пишет Гидромет.

Местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

18-19 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе.

18 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по востоку при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +14°С.

19 ноября преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по востоку при прояснениях до -2°С; максимальная днем +4..+11°С, по югу до +13°С.