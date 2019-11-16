Польша будет стремиться стать членом группы G-20 3 16.11.2019, 19:19

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G-20 — клуб государств с наиболее развитой экономикой.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что страна, как один из европейских лидеров по темпам экономического развития и региональный лидер, в ближайшей перспективе должна быть приглашена в состав группы G-20, передает «Польское радио».

О том, что Польша должна стать членом «большой двадцатки» заявил в пятницу, 15 ноября, во время приведения к присяге нового правительства президент Анджей Дуда. Глава МИД Яцек Чапутович заверил, что польские власти будут стремиться к достижению этой цели. "Я думаю, что есть смысл ставить перед собой такие амбициозные цели. Польша – крупнейшее государство в нашей части Европы. В ближайшие годы мы будем стремиться к достижению членства в G-20", – отметил глава польской дипломатии.

«Большая двадцатка» (G20) — неформальный форум крупнейших и наиболее развитых экономик мира. В совокупности страны G20 представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли. В настоящее время статус постоянного члена группы G20 имеют 19 стран и Европейский союз: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.