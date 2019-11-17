Стало известно, когда в Украине примут закон об особом статусе Донбасса 17.11.2019, 11:41

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Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Новый закон об особом статусе Донбасса необходимо принять уже до Нового года, ведь потеряет силу действующий.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков изданию Фокус.

По словам Разумкова, парламент начнет рассматривать нормы об особом статусе Донбасса после встречи в нормандском формате.

«Чтобы сказать, что придется менять в действующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в нормандском формате. Когда она состоится, Верховная Рада начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверьми», — заверил спикер.

В то же время акции протеста против формулы Штайнмайера Разумков объяснил «проблемами коммуникации с обществом».

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что формула Штайнмайера регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.

Согласно новой формулировке, закон применяется на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов.