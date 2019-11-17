Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси 4 17.11.2019, 14:34

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Арсений Чигирь

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Большинство людей — против Лукашенко.

Представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» в городе Бобруйске Арсений Чигирь обратился к белорусам в день так называемых «выборов», сообщает Charter97.org:

— Меня зовут Арсений Чигирь, и я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь».

Колхозный режим боится того, что вы узнаете о наших требованиях, о том, что большинство людей против него.

Именно поэтому некоторых кандидатов не зарегистрировали, а других снимают с «выборов» по совершенно надуманным причинам.

На кону — не только наша свобода, но и наши с вами жизни.

Лукашенко готовится к запуску Островецкой атомной электростанции, строительство которой сопровождалось громкими скандалами, авариями, ложью ответственных за ее запуск чиновников. Беларусь уже пережила Чернобыль. Второго такого мы не перенесем.

Давайте все вместе скажем Островецкой АЭС: «Баста!»

Наша страна 25 лет живет прошлым. Что мы имеем в итоге? Вместо достойной заработной платы – рабская контрактная система, вместо стипендий и пенсий – подачки к «выборам», вместо достойной медицины и образования – парады и ледовые дворцы.

Нация вымирает. Диктатор не оставляет попыток забрать у нас последние деньги и превратить белорусов в крепостных. Только по официальной статистике треть белорусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

Мы хотим чтобы Беларусь возродилась и мы знаем как это сделать. Я уверен, что вы нас в этом поддержите. Хватит терпеть лживого диктатора!

Хватит ждать пока у нас заберут независимость и право называться людьми!

Хватит позволять отравлять и грабить нас!

Баста!

Наступает время решительных действий. В ближайший год решится будущее Беларуси.

Жыве Беларусь!