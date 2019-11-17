Видеофакт: Освобождаемые украинские корабли прошли под Крымским мостом 17.11.2019, 15:21

Суда следуют в Черное море.

Захваченные РФ украинские корабли, накануне вышедшие из Керчи, прошли под Крымским мостом.

Об этом сообщает «Керчь.ФМ».

Ранее одесское издание «Думская» сообщило, что Украина отправила буксиры «Титан» и «Гайдамак» и поисково-спасательный корабль «Сапфир» за захваченными в Керченском проливе судами.

В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергало соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда.

7 сентября 2019 года украинские моряки и сотрудники СБУ вернулись в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.