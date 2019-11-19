Румас: Дорожные карты по «интеграции» готовы к подписанию 15 19.11.2019, 8:11

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Премьер Беларуси встречается в Москве с Медведевым.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и его российский коллега Дмитрий Медведев во вторник, 19 ноября, в Москве принимают участие в заседании Совета министров «союзного государства». Ключевым вопросом будет подготовка дорожных карт по реализации договора о создании «союзного государства» от 8 декабря 1999 года, сообщает tut.by.

Дорожные карты посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства.

Работа над ними ведется чиновниками и бизнес-сообществом под грифом «Для служебного пользования». Поэтому информация о наполняемости дорожных карт минимальная.

Накануне сближение позиций с Россией прокомментировал Сергей Румас, признав, что из 31 дорожной карты согласована практически полностью примерно половина.

— Если никаких новшеств не появится в оставшиеся дни ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете, — заявил он.

Премьер признал, что по ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе по нефти и газу. Источники «Коммерсанта» среди нерешенных вопросов называют также вопросы сельского хозяйства (Минск продолжает жаловаться на закрытие для экспорта в РФ многих мясопереработчиков и молочников). Еще один проблемный вопрос, по признанию сторон, налоговое законодательство.

— Там нет нерешаемых вопросов, — заверил Румас. — Думаю, во вторник, после заседания Совмина, мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, которые есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы, они вставали в наших взаимоотношениях с Россией и раньше. Думаю, найдем развязки.

Интересно, что Румас на вопрос о том, что делать, если премьеры развязок все-таки не найдут, подчеркивал:

— Значит, «президенты» поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки!

Но, кажется, президент настроен весьма сурово и надеяться следует именно на премьеров. И что будет углублено — интеграция или противоречия — должно стать понятно уже сегодня.