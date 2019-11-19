Для Лукашенко наступают трудные дни 11 19.11.2019, 8:23

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Недовольство белорусов ухудшением экономической ситуации будет нарастать.

Утверждение, что в Беларуси голоса не считают, а «рисуют», давно стало аксиомой. И ход нынешних «выборов» не давал оснований предполагать, что власть перековалась, пишет в статье для «Белсата» политолог Александр Класковский.

Сразу было видно, что «либерализации» на этих «выборах» ожидать не следует. Власти не учли ни одной из рекомендаций ОБСЕ относительно улучшения избирательного законодательства. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что бюллетени на участках при подсчете голосов показываться наблюдателям не будут.

Сам Лукашенко на избирательном участке в Минске заявил: «Какая разница, будет там (в «парламенте» — ред.) три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику «парламента».

И хотя Лукашенко утверждал, что ему, мол, нет разницы, на самом деле разница все же есть.

Раньше, когда Москва давала дешевую нефть и газ, все это патетично называлось «братской интеграцией». Теперь, как видим, тон резко изменился. Потому что Кремль взял за горло требованием «углублять интеграцию», а вот решать экономические вопросы не торопится.

А это сулит Лукашенко большой дискомфорт. Да и недовольство собственного населения при ухудшении экономической ситуации будет нарастать.

Зачем при такой перспективе иметь в парламенте даже горстку критиков? Лишняя головная боль. Будут сливать тайны мадридского двора, будоражить и так взвинченное общество и вообще черт-те что могут о себе возомнить в условиях политической турбулентности.

Но даже если «углубленную интеграцию» подпишут, прежних жирных субсидий от России уже не видать. Экономика без реформ будет стагнировать и деградировать. А Кремль вслед за экономической интеграцией неизбежно станет навязывать политическую.

В общем, белорусскому руководству не до жиру, не до того, чтобы умасливать Запад. Впереди у Лукашенко трудные дни.