Житель Светлогорска: В стране коррупция и беспредел 1 2.11.2019, 13:04

Рыба гниет с головы.

Такое мнение высказал житель Светлогорска на агитационном пикете кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» Дмитрия Савича, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Пока не будет другой власти, пока будет Ермошина – выборов не будет. Наши голоса никто не считает. Они уже формально все посчитали, «голоса» собрали и только картинку осталось создать. На эти «выборы» уже никто не ходит.

Я отношусь к участку в школе № 10, и когда у меня спросили «за кого?», то я ответил, что не ходил на «выборы», но в списках был. Это бесполезно.

У меня уже вся жизнь прожита, но я не вижу перспективы для своих правнуков. Им тут ничего не светит.

Рыба гниет с головы, если он уже публично определил, кто тут и сколько будет. Это просто коррупция и беспредел в стране.