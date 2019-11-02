закрыть
2 ноября 2019, суббота, 13:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Житель Светлогорска: В стране коррупция и беспредел

1
  • 2.11.2019, 13:04
Житель Светлогорска: В стране коррупция и беспредел

Рыба гниет с головы.

Такое мнение высказал житель Светлогорска на агитационном пикете кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» Дмитрия Савича, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Пока не будет другой власти, пока будет Ермошина – выборов не будет. Наши голоса никто не считает. Они уже формально все посчитали, «голоса» собрали и только картинку осталось создать. На эти «выборы» уже никто не ходит.

Я отношусь к участку в школе № 10, и когда у меня спросили «за кого?», то я ответил, что не ходил на «выборы», но в списках был. Это бесполезно.

У меня уже вся жизнь прожита, но я не вижу перспективы для своих правнуков. Им тут ничего не светит.

Рыба гниет с головы, если он уже публично определил, кто тут и сколько будет. Это просто коррупция и беспредел в стране.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович