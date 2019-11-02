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«Спасибо» Керченскому мосту: жители Крыма дали жесткое описание жизни в оккупации

  • 2.11.2019, 21:47
«Спасибо» Керченскому мосту: жители Крыма дали жесткое описание жизни в оккупации

Жители оккупированного Крыма в очередной раз выразили недовольство «властями» полуострова.

На этот раз они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после открытия Крымского моста, передает apostrophe.ua.

По словам жителей Ялты, их город превратился в "бомжатник" после того, как оккупанты соединили Крым и Россию мостом.

Люди говорят, что раньше их город был намного лучше. Они считают, что именно мост стал причиной такой ситуации, так как многие россияне приехали на отдых на курорт именно по нему.

Также ялтинцы опубликовали фото, на котором показали, как город выглядит в оккупации РФ.


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