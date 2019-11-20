В NASA выпустили игру — симулятор полета на МКС 20.11.2019, 11:32

Слетать в космос можно на одном из двух космических кораблей — Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing.

Национальное аэрокосмическое агентство США выпустило игру, которая дает возможность попробовать себя в роли астронавта, отправляющегося на МКС. Пользователи пройдут все этапы полета: изучение миссии, запуск корабля, управление полетом и стыковка с космической станцией в одном из двух режимов — ручном или автоматическом, пишет «Вокруг света».

Для прохождения игры также можно выбрать одного из десяти персонажей — в их роли выступают реальные астронавты со своими биографиями. По словам разработчиков, игра не претендует на роль максимально реалистичного симулятора полета. Трехмерная графика местами довольно условна, но Rocket Science Ride 2 Station в первую очередь преследует образовательную цель — рассказать людям о том, насколько сложен процесс полета в космос.

Сейчас игра доступна в веб-версии, а также в виде приложения для iOS.

Как сообщал «Вокруг Света. Украина», в реальности первые пилотируемые полеты кораблей Crew Dragon и Starliner должны состояться еще до конца этого года, однако с большой вероятностью будут перенесены на 2020 год. Так, SpaceX лишь недавно провела успешные наземные испытания двигателей для Crew Dragon, а инженеры Boeing протестировали систему аварийного спасения (тоже на Земле).