Украина представила концепт лунного модуля 20.11.2019, 14:34

Фото: yuzhnoye.com

Проект разработан для исследований Лунной поверхности.

Украинское КБ «Южное» на выставке Dubai Airshow-2019 показало макет перспективного лунного посадочного аппарата.

Как уверяют украинские инженеры, проект разработан для исследований Лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза, пишет «Новое время».

Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ «Южное» на Dubai Airshow 2019, может доставить на поверхность Луны до 150 кг полезного груза, с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет лунного посадочного аппарата в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ «Южное» с применением аддитивных технологий.

Планируется, что взлетная масса аппарата (без полезной нагрузки) составит 1715 кг, при этом 1310 кг — это вес вырабатываемого топлива. С грузом 50 кг аппарат сможет подпрыгнуть и перелететь на расстояние до 20 км.

Посадочный модуль планируется оснастить семью маршевыми двигателями РД-840.

Добавим, в экспозиции КБЮ также есть две линейки ракет-носителей — «Циклон» и «Mayak», жидкостные ракетные двигатели, спутниковые технологии и космические аппараты, в том числе габаритно-динамический макет микроспутниковой платформы Yuzhsat.