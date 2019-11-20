Зеленский объявил о завершении строительства моста в Станице Луганской 5 20.11.2019, 17:55

Владимир Зеленский

По словам президента Украины, его открытие планируется 23 ноября.

В Станице Луганской завершили строительство моста раньше срока.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Донбасс, сообщает «Новое время».

По словам главы украинского государства, его открытие планируется 23 ноября.

«За два дня полностью все будет открыто. Мы рассчитывали, что мост будет строиться в течение 3−4 месяцев. Сначала построили пешеходный мост и поэтому сейчас, чтобы открыть этот мост надо разбирать конструкцию пешеходного моста. 2−3 дня и будет все открыто», — пояснил Зеленский.

Напомним, 31 июля на переговорах в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец.

В начале сентября демонтаж был завершен.

После этого было объявлено о начале работ по восстановлению разрушенного моста. Его планировали открыть 27 ноября.

4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост для пешеходов.