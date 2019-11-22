закрыть
22 ноября 2019, пятница, 23:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Какой будет погода на выходных

1
  • 22.11.2019, 22:34
  • 1,227
Какой будет погода на выходных

Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 ноября.

23 ноября погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе. Ожидается переменная облачность. Без осадков, пишет Гидромет.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по западу -2..-6°С, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет падать.

24-25 ноября сохранится влияние западной периферии арктического антициклона.

24 ноября прогнозируется облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -13°С по востоку страны; максимальная днем -4..+2°С.

25 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по востоку местами до -13°С, в западных районах -2..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси