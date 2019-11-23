Долги белорусских предприятий превысили ВВП страны 4 23.11.2019, 14:54

2,424

В этом году статистика кредитов и займов почти каждый месяц фиксирует новые «рекорды».

Задолженность крупных и средних белорусских предприятий составляет 128,2 миллиарда рублей.Задолженность крупных и средних белорусских предприятий составляет 128,2 миллиарда рублей, пишет kp.by.

В этом году официальная статистика кредитов и займов почти каждый месяц фиксирует новые рекорды. Недавно Нацбанк сообщал о том, что долги белорусов банкам достигли без малого 13,5 миллиарда рублей. И вот новые данные, на этот раз о долгах предприятий.

На начало октября текущего года крупные и средние организации страны задолжали банкам и друг другу 128,2 миллиарда рублей. Для сравнения, ВВП Беларуси в прошлом году составил 121,6 миллиарда. Банковское кредитование предприятий с начала года выросло на 3,7%, а если сравнить с данными октября 2018 года, то рост и вовсе составил 5,3%.

За девять месяцев текущего года суммарная задолженность увеличилась почти на 4,6 миллиарда. Долг в 128,2 миллиарда складывается из двух компонентов: 75,9 миллиарда - обязательства предприятий по кредитам и займам, 52,3 миллиарда - кредиторская задолженность, то есть долги поставщикам, подрядчикам, работникам. Сумма просрочки по долгам составляет 10,7 миллиарда, радует, что за девять месяцев она снизилась почти на полмиллиарда рублей (-4%).

Статистики отмечают, что больше всего долгов (57,1 миллиарда рублей) в обрабатывающей промышленности. В частности, долги предприятий пищевой промышленности - 13,6 миллиарда, деревообработки - 8,1 миллиарда. Больше всего в 2019 году увеличились долги транспортников (рост составил 75,7%, или 5,4 миллиарда рублей) и в строительстве (+ 19, 1% или 15,3 миллиарда). Однако в некоторых отраслях долги снижаются: в энергетике они уменьшились на 10,7% (до 4,5 миллиарда), а в профессиональной, научной и технической деятельности - на целых 23% (до 6 миллиардов рублей).

Только цифры

Как изменилась задолженность предприятий и организаций за девять месяцев 2019 года

Минск - 34,8 миллиарда (+ 4,4%)

Гомельская область - 21 миллиард (-0,5%)

Минская область - 20,6 миллиарда (+9,1%)

Гродненская область - 19,9 (+2,7%)

Могилевская область - 11,9 миллиарда (+2,4%)

Витебская область - 11,5 миллиарда (+2,6%)

Брестская область - 8,4 миллиарда (+4,9%)