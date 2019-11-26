Киты могут спасти мир от глобального потепления 26.11.2019, 11:16

Один кит стоит тысячу деревьев.

Один кит способен связывать огромные количества углекислого газа, поэтому восстановление их популяций позволит вывести лишние парниковые газы из атмосферы.

Экологи из Института повышения квалификации Международного валютного фонда (МВФ) провели расчеты, согласно которым один кит стоит тысячи деревьев, пишет «Вокруг света».

Крупный кит — синий, серый, гренландский, горбатый и так далее — способен связать около 30 тонн углекислого газа и после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из «оборота». Для сравнения авторы доклада приводят аналогичные цифры для среднего дерева: в год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны за целое столетие.

Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным экспертов, увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в глобальную экономику авторы оценивают более чем в два миллиона долларов.

Современные популяции китов далеки от «допромышленного» уровня, и самые крупные животные пострадали особенно сильно. Так, в течение ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов.

По мнению экспертов ВМФ, необходимо вернуть численность китов крупных видов к допромышленному уровню, то есть 4-5 миллионам.