Калийная заминка Вадим Сикорский, «Белорусы и рынок»

26.11.2019, 11:52

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Склады покупателей белорусских удобрений затарены.

Беларусь получает значительные доходы от экспорта калийных удобрений. Возводимые в стране новые мощности увеличат потенциал до 14 млн т в год. Сейчас «Беларуськалий» продает около 10 млн т в год.

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2020 год Минфин прогнозирует объемы экспорта в 9,96 млн т, что должно принести бюджету 1,4 млрд рублей при ставке экспортной пошлины 55 евро за тонну.

Склады покупателей затарены

В последние два года после падения цен на рынке сырьевых товаров доходы Беларуси от экспорта калийных удобрений растут, но пока так и не достигли уровня 2012—2013 годов, когда был зафиксирован пик мировых цен на них.

Пока отмечается некоторое замедление ценовой динамики на рынке удобрений. В октябре Белорусская калийная компания подписала новый контракт с одним из крупнейших потребителей, индийской компанией IPL, по 280 долларов за тонну на условиях CFR. Контракт был заключен позже, чем в 2018 году, и по цене на 10 долларов ниже. Впрочем, уступка не выглядит такой уж большой, если учитывать, что год назад БКК удалось поднять цену контракта сразу на 50 долларов. Новостей о заключении договора с Китаем пока нет. Вероятно, он будет подписан позднее.

На ценах сказались большие складские запасы импортеров, которые не спешат закупать новые объемы, а если и делают это, то по более низким ценам.

Трудности на рынке отмечает и канадская Nutrien, крупнейший производитель калийных удобрений. В отчете компании за III квартал этого года говорится о 14-процентном снижении прибыли от реализации калийных удобрений в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, что объясняется меньшими объемами продаж и более низкими ценами. Nutrien ссылается на большие запасы импортеров, сформированные в первом полугодии, а также задержку с подписанием контрактов с Китаем и Индией. На этом фоне компания решила ограничить предложение. Надо отметить, что «Беларуськалий» также пошел на плановые ремонты, которые начались в августе и продолжаются в ноябре.

Nutrien ожидает что в IV квартале спрос останется низким, так как дистрибьюторам еще придется расчищать склады. На этом фоне компания понизила свою оценку мирового калийного рынка с 65–67 млн т до 64–65 млн т, а также прогноз своих продаж в этом году на 1 млн т, до 11,6–12 млн т. Средняя цена реализации тонны калийных удобрений Nutrien по итогам трех кварталов оставалась чуть выше, чем год назад: 218 против 213 долларов за тонну. Причем показатель вытянул североамериканский рынок, где цена была выше прошлогодней. За его пределами она снизилась.

Темпы экспорта «Беларуськалия» в конце III квартала также замедлились. По данным Белстата, сентябрьский экспорт калийных удобрений составил около 470 тыс. т в пересчете на действующее вещество. В сравнении c августом, на фоне плановых ремонтов, он сократился на 130 тыс. т. Кроме того, в сентябре уже истекли сроки ряда контрактов на поставку удобрений и отгрузок почти не было. В целом за девять месяцев экспорт удобрений вырос на 1,8 %, до 4,97 млн т действующего вещества. В стоимостном выражении он увеличился на 15,3 %, до 2,25 млрд долларов. Средняя цена экспорта выросла на 13,2 %. По итогам года прирост выручки и цены будет скромнее за счет изменения базы. Поставки по новым ценам контрактов-2018 начались в IV квартале прошлого года.

По итогам девяти месяцев главным экспортным рынком для белорусского калия оставалась Бразилия. В сентябре в эту страну было отгружено калийных удобрений на 36 млн долларов, а всего за январь – сентябрь – на 459 млн долларов.

Сентябрьские поставки в Китай в стоимостном выражении составили всего 2 млн долларов, а за девять месяцев – 336,4 млн долларов. В Индию в сентябре также отправили удобрений только на 2 млн долларов, эта страна остается третьим по объемам рынком с экспортом в 292 млн долларов в год.

В первой десятке экспортных рынков в этом году также Индонезия (133,2 млн долларов), США (110 млн), Польша (84,9 млн), Бангладеш (80,2 млн), Малайзия (66,8 млн), Норвегия (64,2 млн) и Вьетнам (59,2 млн долларов).

По итогам III квартала «Беларуськалий», как и его канадско-американский конкурент, снизил дивиденды. Согласно информации, размещенной на Едином портале финансового рынка, предприятие начислило на одну акцию 7,58 рубля дивидендов. Таким образом, в бюджет поступило 13,02 млн рублей, или почти в семь раз меньше, чем по итогам III квартала 2018 года: тогда в бюджет было перечислено 89,8 млн рублей дивидендов. В целом размеры дивидендов за три квартала близки к прошлогодним: 103,8 млн рублей против 113,4 млн. Впрочем, в случае с «Беларуськалием» дивиденды являются лишь одним из индикаторов. Государство извлекает «ренту» и через экспортные пошлины, и через налог на прибыль. Кроме того, по итогам первого полугодия «Беларуськали», как высокорентабельное предприятие, перечислит в Фонд национального развития 46,27 млн рублей. Соответствующее постановление Совмина было принято на этой неделе.

Вадим Сикорский, «Белорусы и рынок»