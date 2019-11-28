Блогер Сергей Петрухин: Лукашенко пробил дно, его нужно менять 10 28.11.2019, 8:46

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СЕРГЕЙ ПЕТРУХИН

Узурпатора нельзя допускать на новый срок.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный блогер и активист из Бреста Сергей Петрухин.

- Как вы оцениваете прошедшие недавно «выборы» в «парламент»?

- Это были самые слабые «выборы» для властей: они, на мой взгляд, страшно перепугались и поубирали всех кандидатов, которые могли «потянуть» за собой людей.

Они в комиссии назначили только провластных людей, очень маленький процент был активистов. Наконец, они безумно «шугались» всего на самих участках для голосования.

Например, меня они удалили с участка из-за того, что, по словам председателя комиссии, я выложил в интернет видео с буфетом — то есть, с тем, что продается в буфете.

На мой взгляд, это «смеху варта». Какое отношение имеет буфет с водкой, с дешевыми напитками и едой к избирательному участку? Хотя то, что мне надо, я и так в достаточном количестве наснимал, но еще не выкладывал…

Я думаю, что самая большая проблема сейчас у власти – это то, что у людей нет к ним доверия. Властям абсолютно не доверяют, люди видят, что милиция – это предатели в погонах, что чиновники – это предатели, которые только тянут себе в карман. И те, и другие считают народ быдлом. И такое ощущение у людей есть — что к ним так относятся, и они абсолютно не доверяют власти. Это видно не только по «выборам», но и по прошедшей перед ними переписи населения. Переписчиков не пускали в дом и не отвечали на их вопросы: люди знали, что власть проводит сбор информации в своих интересах. Много кто из моих знакомых не захотел участвовать в этом сомнительном мероприятии и не впустил переписчиков.

- А как вы оцениваете альтернативную кампанию, которую, используя возможности предвыборной агитации, проводили борцы с аккумуляторным заводом, независимые блогеры, гражданская кампания «Европейская Беларусь»?

- Мне все нравится и я все поддерживаю, что направлено против этого антинародного строя. Я доволен, что люди смогли увидеть альтернативу.

На примере активисты из Бреста, которые вступили в конфликт с властью из-за экологии, очень хорошо видно, как развиваются такие движения.

Вначале они думали, что нужно заниматься только экологией — но потом пошли в политику. Хотя раньше говорили: «Нет, какая политика, мы только за экологию «топим». А потом увидели, что у нас в стране все — политика, что все поставлено властью с ног на голову — и пошли заниматься этой самой политикой.

И «Европейская Беларусь» тоже здорово напугала власти. В выступлениях их кандидатов чиновники сразу увидели для себя такое, что решили перестраховаться. Хотя ведь ничего в словах активистов «Европейской Беларуси» не противоречило законодательству, они его не нарушали.

То что власть струхнула и не дала нам высказывать свое мнение на Площади и в других местах – это очень важный показатель, и это противоречит нашей Конституции.

И то, что делали блогеры во время этой кампании, мне тоже очень понравилось, потому что это здорово объединяет людей.

Особенно хочу отметить мероприятия под названием Встречи свободных людей: первое, которое прошло по призыву блогера NEXTA, и второе, прошедшее через неделю. Самая важная их черта — там было очень много молодых людей. Это мне, человеку которому скоро будет 50 лет,говорит о многом, это меня просто вдохновляет, наконец.

Потому что пришли новые и молодые… Пускай они не говорили сразу какие-то выверенные вещи — но они говори искренне, от сердца, было видно, что они за Беларусь болеют и переживают — и это было очень приятно. Я думаю, что за такими людьми будущее. Они не собираются куда-то уезжать, и, я так понимаю, власть не запугала их.

И они способны что-то у нас поменять, потому что видят, что страна в тупике. Видно, что молодежь волнуют и эти странные «объединения с Россией»: все понимают, что это край уже. Лукашенко сейчас продаст все, что только можно, и независимость также, ведь это вовсе не его страна. Он для нас — просто какое-то чудовище, упавшее с неба. И ирония судьбы в том, что человек, абсолютно чуждый нашей стране, руководит белорусами…

- На этих «выборах» известность в СМИ получили два абсолютно полярных события: с одной стороны — брестчанка, которая по приказу начальницы несла бюллетени для вброса, а с другой стороны — наблюдательница в Минске Анна Толчикова, которая не побоялась со слезами на глазах рассказать, как комиссия фальсифицирует «выборы». Как вы прокомментируете оба случая?

- Понимаете, что касается Анастасии Куличковой, которая пыталась вбросить бюллетени, могу сказать так: выросло целое поколение, которое не знает никакого политического строя,кроме режима Лукашенко. И я думаю, что в таких условиях молодым очень тяжело стать нормальным человеком. И мне очень неприятно, что таких приспособленцев, как Анастасия Куличкова, довольно много. Ей сказали — она сделала. Может, она даже не понимает, что это преступление, что оно не имеет сроков давности.

А то, что есть такие люди, как наблюдательница Анна Толчикова, это радует и обнадеживает. Я искренне думаю, что у нас очень много трезвой молодежи, которая все-таки воспитана на правильных ценностях, чего-то хочет и о чем-то мечтает. Видео Анны Толчиковой потрясающее, хотя я и не скажу, что оно «из ряда вон». Потому что это было ожидаемо — то, что на участках будут фальсификации. Я думаю, что таких наблюдательниц было много, просто не все попали в тренд, не захотели записывать видео по каким-то причинам. Но то, что у нас много нормальных людей – это факт.

- Кстати, о том, что у нас много достойных людей: как вы прокомментируете прощание с Калиновским и его соратниками в Вильнюсе? Впечатлило ли вас то количество белорусов, которые поехали туда с национальными флагами?

- Я честно скажу, не буду лукавить и обманывать: я не воспитывался в «бело-красно-белой» традиции, потому что я учился в советской школе, где, к сожалению, история нашей страны была спрятана и нам навязывали ценности Советского Союза. И мне очень тяжело перестроиться. Но как человек, который стал разговаривать на белорусском языке после 40 лет, я уверен, что историю своей страны надо учить, узнавать кто такой, например, Витовт или Калиновский не в 40 лет, и не в 35 — а знать это с детства.

И конечно, я бы туда обязательно поехал, меня приглашали, но я же невыездной. И я понимаю, что все эти мероприятия очень важны для людей и для страны. Например, я себя не считаю сейчас потомком Советского Союза, я себя чувствую белорусом, и хоть мне не привили «бело-красно-белое», но все равно я очень радуюсь, когда вижу эти флаги, потому что они мне ближе, чем советские красно-зеленые.

И я смотрел трансляцию из Вильнюса много часов: все было достойно и четко. И то, что официальное руководство страны оказало такое малое внимание этому мероприятию – это, конечно, для них провал. И этот человек, вице-премьер Игорь Петришенко, который сбежал от журналистов, не стал ничего комментировать… Все это говорит о том, что нами руководят какие-то оккупанты.

Потому что нельзя так относиться к своему историческому флагу, к своим героям. Потому что только оккупанты делают героев преступниками, а злодеев – героями, как например Суворова. Или как они поназывали улицы, и никак не меняют их, именами преступников: Ленина, Дзержинского и других. Это тоже — часть оккупации. Эти люди не имеют отношения к нашей стране, их не должно здесь быть. Но они уже столько лет сидят в головах, а Ленины стоят на площадях — и все это очень плохо влияет на воспитание молодежи. Зачем молодым знать, кто такой Ленин или Дзержинский? Это преступники. А вот Витовта, например, не увидишь. Или улицу его имени. Или площадь Всеслава Чародея… И когда придет новое правительство, на мой взгляд, очень важно поменять топонимику.

- Вы записали видеообращение белорусов, где они высказываются резко против выдвижения Лукашенко на очередной, уже седьмой по счету, срок. Как родилась эта идея и что вы хотели сказать этим видео?

- Лукашенко сам сказал, в своем выступлении: пусть белорусы сами решают, идти ему или не идти на очередной срок. То есть, он сам дал нам почву. Получается так: ты спросил – я ответил, что я против! В том, что я выражаю свое мнение, ничего противозаконного нет.

Кроме того, я считаю, что Лукашенко уже нельзя допускать до власти, потому что дно уже пробито и дальше будет только хуже.

За столько лет руководства он привел нас, простите, в ж…у: маленькие города не живут, повышается пенсионный возраст, вводятся какие-то налоги непонятные. А что он делает?

«Депутатку» эту выдвигает: 22 года, непонятно, кто она ему и что ей там делать в «палатке», этой девушке. Это все — насмешки, плевки в людей. Дальше с Лукашенко во власти будет только хуже, я так считаю.

Что будет еще с его интеграцией с Россией – также непонятно. Они только ждут своего часа, мне кажется…

Поэтому я за ненасильственные акции протеста. Мне кажется, нас должны вдохновлять такие примеры, как Армения, Чехословакия — где люди массово вышли на ненасильственные акции. Просто надо выйти так, чтобы нас было действительно много…

Не буду говорить, что я знаю, как конкретно это сделать. Но знаю, что Лукашенко не должно больше быть. Это мое убеждение. Его не должно быть уже давно. Потому что я считаю, что он власть узурпировал, захватил. Не может столько сроков быть один человек быть, каким бы ни был. Есть Конституция – пожалуйста, делай по ней. А так это — узурпация власти. Но в последнее время узурпатору и его людям все вылазит боком. Они просто перешли черту — и чиновники, и суды, и «менты». Они не знают что делать, и поэтому везде у них получается «косяк».