Как Беларусь погружается в преддефолтное состояние 7 28.11.2019, 15:41

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Наше государство в долгах как в шелках.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич поделилась на «Примусе» своим видением ситуации в белорусской экономики, пишет «Салiдарнасць».

— Меня не радует то, что мы не проходим постепенно испытания, не меняем свою экономику и не начинаем двигаться к развитию бизнеса, сельского хозяйства, промышленности... Наука замерла и умирает, образование на самом деле таковым не является. Иностранные вузы не могут сюда прийти, потому что Минобр уйдет в прошлое, если это случится.

...Наше государство в долгах как в шелках. Что бы ни говорили до выборов 2020 года, все это лишь только слова. Стране нечем отдавать кредиты, она погружается в преддефолтное состояние. И все красивые фразы, которые будут произноситься до августа 2020 года, — за ними не стоит совершенно ничего.