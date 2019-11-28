Беларусь потеряет $5,8 млрд от налогового маневра в РФ 10 28.11.2019, 18:17

Минфин Беларуси впервые за последние семь лет подготовил дефицитный проект бюджета.

Потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов (ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ") из-за реализации в России так называемого налогового маневра за 2019-2024 годы составят порядка $5,8 млрд, заявил interfax.by заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

"Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается около $320 млн. С 2019 по 2024 годы потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд", - сказал Бунаков в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

"Для белорусских НПЗ последствиями изменения параметров налогового маневра станут ежегодное повышение цены нефти (при мировой котировке $60 за один баррель нефть ежегодно будет расти в цене на $17,7 за одну тонну) и выход на мировую цену нефти с 2024 года и, как следствие, существенное ухудшение их экономики, требующее принятия компенсационных мер", - добавил представитель концерна.

Как сообщалось, в целом Минск оценивает издержки от реализации в РФ налогового маневра в период 2019-2024 годов на уровне $10,5-11 млрд. Издержки связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти в Беларуси и снижением экспортных пошлин на нефтепродукты.

По оценке международных фининститутов, отсутствие компенсации за налоговый маневр станет одним из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики в среднесрочной перспективе.

В связи с отсутствием компенсации, Минфин Беларуси впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.