Домрачева: Такого быстрого разворота на 180 градусов я сама не ожидала 2 30.11.2019, 12:45

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Дарья Домрачева

Спортсменка прокомментировала начало тренерской карьеры в Китае.

Белоруска Дарья Домрачева рассказала о том, как согласилась тренировать сборную Китая, сообщает pressball.by.

"Такого быстрого разворота на 180 градусов я сама не ожидала. Учитывая наши жизненные планы, это для меня единственный шанс попробовать себя в тренерской работе: всего через несколько лет наша дочь Ксения пойдет в школу, и тогда совмещать семейную жизнь с переездами станет невозможно", — приводит слова Дарьи biathlonworld.com.