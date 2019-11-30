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Белорусы выиграли серебро чемпионата мира в Токио в синхронных прыжках

  • 30.11.2019, 19:49
Белорусы выиграли серебро чемпионата мира в Токио в синхронных прыжках
Олег Рябцев и Владислав Гончаров.
Фото: НОК

Для белорусской дружины это вторая награда чемпионата мира в Токио.

Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебряные медали в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

Как сообщает БелТА, в квалификации белорусский дуэт заработал оценку 96,11 балла и уверенно возглавил группу претендентов на золотые медали планетарного первенства.

Однако в финале Владислав Гончаров и Олег Рябцев с оценкой 52,400 балла пропустили вперед японцев Тасаки Кацуфуми и Мунетомо Джинга, завершивших предварительный раунд на третьей промежуточной позиции. Их итоговый результат — 52,920 очка.

Тройку сильнейших замкнули Михаил Мельник и Сергей Азарян из России, державшиеся после первого дня соревнований в этом виде программы на втором месте. Бронзовые медали им гарантировала оценка в 52,060 балла.

Для белорусской дружины это вторая награда чемпионата мира в Токио. Первую белорусские батутисты заработали вчера в командных состязаниях, выиграв золото.

Обе наши медальные дисциплины не входят в олимпийскую программу прыжков на батуте.


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