«Половину милиции можно отправить поднимать сельское хозяйство — больше пользы будет» 9 5.11.2019, 11:09

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иллюстрационное фото gazetaby.com

Белорусы предложили свои варианты решений на отказ Москвы продлить Минску «перетаможку» нефти.

Потери бюджета Беларуси в 2020-м составят более 420 млн долларов.

Новость стала одной из самых обсуждаемых на форумах и в соцсетях, сообщает «Солидарность».

«Что мешает перейти на мировые цены? Да, дворцов больше строить не получится. Но кому они нужны? — рассуждает участник интернет-дискуссии и предлагает: — Половину ментов можно отправить поднимать сельское хозяйство — больше пользы будет. За РЛС и узел связи российские, размещенные на нашей территории, ввести плату».

Один из интернет-пользователей заметил, что в результате прекращения «перетаможки» российской нефти недосчитается не государство, а Лукашенко и К.

«Нашли свою, пусть и слабенькую, но нишу — IT, вот и надо на этом зарабатывать, как говорится, мозгами, а не за счет вонючей жижи и газа, — еще одно мнение, высказанное в Сети. — Как прочитаешь про миллиардеров Европы и США, одни гугл создали, другие — фейсбук, а у русских одни нефтяники и прочие ковыряющиеся в земле».

Часть аудитории задается вопросом: «Уровень жизни населения один из самых низких в Европе, а руководство страны по-прежнему видит только два источника пополнения государственной казны — российские кредиты и дешевые нефть и газ. Но нефть уже перестает быть такой прибыльной для белорусских НПЗ. И что дальше?»

Некоторые предлагают вариант, где взять деньги, которые потеряет Беларусь: «Смотрим вторую статью бюджета на 2020 год. Сокращаем численность МВД. Самое полицейское государство в мире. Самая большая численность сотрудников правопорядка на 100 000 населения».

Один из пользователей считает, что в ответ «из Беларуси нужно выдворять «русские дома», РПЦ и прочих потенциальных колаборантов, восстанавливать границу, вводить пошлины на транзит, беларускую мову сделать единой государственной и возвращаться в свою семью — семью европейских народов».

«Россияне, да очнитесь вы наконец, — обратился к соседям участник дискуссии. — Я знаю, что вы любите белорусские креветки, хамон, яблоки и груши. Любите вы наши трактора, а олигархи и члены правительства очень любят белорусскую рыбку. Так какие у нас с вами проблемы поменять сыр на нефть и природный газ? Вроде никаких: мы вам — сыр, вы нам — газ. Так каким боком в этом обмене появилась жирная прокладка из заевшихся кремлевских начальников и олигархов?»