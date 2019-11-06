Путин: Русскому языку в мире объявили войну 6.11.2019, 8:40

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Правитель РФ выступил со странным заявлением.

Президент России Владимир Путин 5 ноября заявил, что русскому языку "пещерные русофобы" якобы объявили в мире войну. Он сказал об этом на заседании совета по русскому языку, расшифровка выступления опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер утверждает, что РФ якобы сталкивается с попытками "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно" сократить пространство русского языка в мире и "вытеснить его на периферию".

По словам Путина, "разного рода маргиналы" и "националисты" якобы "активно и агрессивно работают" против русского языка.

"В некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", – добавил он.

Путин не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Он отметил, что РФ должна "реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах".

В октябре 2016 года, комментируя начало агрессии РФ против Украины в 2014 году, Путин говорил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" в Крыму и на Донбассе.