Путин: Русскому языку в мире объявили войну
- 6.11.2019, 8:40
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Правитель РФ выступил со странным заявлением.
Президент России Владимир Путин 5 ноября заявил, что русскому языку "пещерные русофобы" якобы объявили в мире войну. Он сказал об этом на заседании совета по русскому языку, расшифровка выступления опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер утверждает, что РФ якобы сталкивается с попытками "искусственно, грубо, подчас бесцеремонно" сократить пространство русского языка в мире и "вытеснить его на периферию".
По словам Путина, "разного рода маргиналы" и "националисты" якобы "активно и агрессивно работают" против русского языка.
"В некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", – добавил он.
Путин не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Он отметил, что РФ должна "реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах".
В октябре 2016 года, комментируя начало агрессии РФ против Украины в 2014 году, Путин говорил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" в Крыму и на Донбассе.